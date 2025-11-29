男星吊鋼絲「二樓驚險撞地」驚險畫面引擔憂 他親發聲安撫粉絲
男星成毅投入新劇《兩京十五日》拍攝，怎料近日卻驚傳片場意外事故，他在吊鋼絲拍攝動作戲時疑似重心失控，從二樓高度摔落，頭部著地的驚險畫面在網路上曝光，讓許多粉絲看得心驚膽跳，紛紛留言痛批劇組安全措施不足，要求提高拍攝保護機制。
流出的影片中可見，成毅從二樓飛越到棚子上後失去平衡，整個人翻落至一樓地面，後腦勺重重撞擊地板，當下他疑似疼得倒地抱頭，才有工作人員急忙上前查看狀況，其驚險程度引發外界高度關注，質疑下方沒有墊子等安全防護。
事發後，成毅於27日透過微博親自發文回應，向粉絲報平安，他真誠寫下：「拍戲磕碰在所難免，非常抱歉讓大家看到今天的場景。」，並強調武術組與劇組一直盡最大努力保護演員，「每一場打戲，武術組都會盡最大努力保護演員。在大家看不到的另一面，他們比演員更容易受傷，拍攝的武打動作都是他們先上。拍攝前討論動作時，武術老師會和演員反覆確認能否進行，我也會認真考慮，在自身能力範圍內的才去做。」，同時感謝外界的關心，希望劇能早日播出，「謝謝大家對 《兩京十五日》的關注，也感謝你們對我的關心，希望我們全組的努力來年能早點和大家見面」。
《兩京十五日》劇組也轉發成毅的貼文，發聲回應致上歉意，承諾將以此次事件為警惕，全面加強安全規範與防護措施，「各位關心成毅老師的朋友們，感謝大家的監督和關心，也感謝演員成毅對每一場戲、每一個鏡頭的尊重和付出。對於此次拍攝過程中發生的意外情況，我們對成毅老師致以最深的歉意。後續劇組會密切關注演員狀態，一切以演員的健康安全為重。同時，我們將以此次事件為戒，加強劇組安全規範措施，確保每一位演職人員的安全得到保障。」
