男星周孝安歡唱後酒駕遭逮 北檢依公共危險罪起訴

藝人周孝安被警方攔查酒測值超標，涉嫌公共危險罪遭送辦後於今日起訴。（圖／翻攝周孝安臉書）

41歲的知名男星周孝安於本月24日凌晨12時30分許和友人在錢櫃忠孝店飲用威士忌以後，於凌晨3時50分許駕車離開，隨後疑似因為想將停在黃線上的車輛移到停車格內，卻在移車過程中忘記打方向燈，於忠孝東路4段某處巷弄內遭警攔查，酒測值達0.28毫克，警依法送辦。台北地檢署今（10月30日）起訴周孝安，並聲請簡易判決。

據了解，大安分局敦化南路派出所警方於24日凌晨3時58分許巡邏時行經忠孝東路4段某處巷弄，見一輛自小客車路邊靠左停車時未打方向燈，故上前攔查，沒想到在車窗搖下以後，駕駛周孝安渾身散發著酒氣，警方便要求其接受酒測，酒測結果為0.28毫克，警方也當場將其逮捕，並於警詢後依照公共危險罪移送至台北地檢署。

周孝安到案以後，坦承酒駕，檢方訊後認為周孝安態度良好，裁定無保請回，而台北地檢署也於今日偵結此案，依照公共危險罪起訴周孝安並聲請簡易判決處刑。

