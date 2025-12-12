男星哽咽悼恩師顏正國 若托夢「我一定先罵他！」

張峰議感念恩師顏正國的提攜，一時紅了眼眶。（圖／金室音樂提供）

歷經人生低谷的更生人張峰議今（12日）舉辦首張全創作專輯《有故事的人》發片記者會。他感性提及已故恩師顏正國（國哥），對於未能見上對方最後一面的深切遺憾。張峰議透露：「國哥生前始終對自己的病情輕描淡寫，總說『小事是初期，沒那麼嚴重』，不願他去探望。」讓張峰議一度氣憤表示：「國哥如果托夢，我一定會先罵他！」

張峰議表示：從一無所有到發行專輯，這段路他走了整整九年。過去因誤入歧途導致入獄服刑，期間在獄中，寫了很多歌，2020年假釋出獄後，我四處投稿自己的作品，都沒人理，最後只有顏正國（國哥）回我訊息。或許我跟國哥都是同樣在「培德山莊」（台中監獄）的緣故吧！國哥他發了一條訊息給我寫說「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」

張峰議強調這個訊息，確實讓自己這個前途飄渺的更生人，帶來了很大的希望，「之後，我寫的歌，也成為了微電影《卸妝》的主題曲；2022年顏正國的長篇電影《少年吔》主題曲，國哥也是用了我的創作，他還替我在電影安插了一個角色」。

張峰議說，他長達9個月沒有親眼見到顏正國本人，「因為國哥總是故意的，不想讓他看到生病的樣子」，前期還會和他視訊，並囑咐他要專心製作專輯，不用擔心自己的事。張峰議說，他曾將寫好的歌傳給國哥聽，得到一句「好聽！」的鼓勵，並承諾專輯完成後要親手拿給國哥。

然而，這個承諾最終成為無法實現的遺憾。張峰議懊悔地表示：「很氣自己怎麼相信他的話，應該要堅持去看他的！」最終，他只能在顏正國的告別式上，演唱了自己的歌，送恩師最後一程，表達心中無盡的思念與感謝。顏正國對更生人張峰議的提攜與鼓勵，成為他音樂道路上最重要的支持力量。

