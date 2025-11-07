男星因星座被誤會「不專一」 曝心聲：常受到傷害

張鶴曦推出單曲〈對不起我是雙魚座〉。（圖／JSJ 杰思娛樂提供）

來自澳洲的男星張鶴曦小時候在香港長大，華語跟西方音樂，他先透過臨演方式接觸演藝圈，並藉此累積經驗值，為實現音樂夢，更修讀聲樂課程，近期終於推出單曲〈對不起我是雙魚座〉，描述他在愛情裡面善良、浪漫愛幻想的特質，雖然外界總是對雙魚座有誤解，但他以自己是雙魚座為榮。

張鶴曦認為雙魚座是一個大夢想家，心情總是波瀾起伏，內心也常有小劇場，但會是個浪漫主義者，透過無限的想像力，將自己營造成偶像劇的男主角。聊起最容易被誤解的特質，他認為是「愛情不專一」，對此他表示還沒認定對方前，雙魚座的確是好好先生的性格，常被誤解成對愛情不專一，不過一旦確認關係後，雙魚座會願意為對方無私貢獻，攜手共度餘生。

而在張鶴曦心裡，雙魚座重感情是優點，無論親情、友情、愛情，每一段關係都很認真去經營，認為「真心可以換來真情」，缺點則是容易心軟，很常在被朋友說服當下，做出錯誤選擇甚至受到傷害。身為浪漫的雙魚座，張鶴曦分享自己做過最浪漫的事，「是每天都花時間聆聽對方的心聲，彼此分享喜怒哀樂，給予陪伴和情感上的支持。這個單獨相處、深度對話的時刻很珍貴，也是個非物質的行動。」

〈對不起我是雙魚座〉MV裡，張鶴曦是一個水族店的店員，他在水族店裡遇見刻骨銘心的愛，但卻因為各種原因無法彼此守候，所以選擇開一間水族店，繼續守護這段愛情，他在旁邊靜靜的觀察著三對情侶，年輕情侶初次相遇的純真、中年情侶默默守候彼此的心意，老年則是相守如初的溫柔，他彷彿看到自己的過去跟未來，能夠深刻的感受到這三對情侶彼此流動的情感。

