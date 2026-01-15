男星外甥女慘死輪下！吊車業者8個月沒慰問 開庭竟辱家屬：叫爸爸來

社會中心／台北報導

去年6月間，18歲的蔡姓護專女學生騎乘機車，遭後方的吊車追撞輾斃。（圖／翻攝畫面）

曾演出《美麗人生》的男星古程丰，其18歲外甥女蔡姓護校生於去年6月遭賴姓吊車駕駛（77歲）闖紅燈撞斃。因肇事駕駛過世且家屬拋棄繼承，導致死者家屬索賠受阻，轉向吊車公司求償。昨（15）日台北地院進行調解，業者與律師竟當場質疑單親的蔡母「不夠格」談判，強硬要求生父出席，令家屬痛訴遭受二度傷害；古程丰也憤怒指控業者8個月來不聞不問，態度冷血。

回顧整起不幸事件，發生於2025年6月21日下午14時10分許。當時剛結束工作的賴姓男子，駕駛吊車行經台北市忠孝東路口，疑因精神不濟及視線死角，未注意前方號誌已轉紅燈，直接衝撞前方3部停等紅燈的機車。事故造成蘇男骨折（62歲）、楊男輕傷（27歲），而年僅18歲的蔡姓女護校生則當場慘死輪下。

廣告 廣告

古程丰怒批，業者在案發後長達8個月的時間裡，連一通慰問電話都沒有。 (圖／資料照)

案發後，賴男雖被警方依過失致死罪移送，並由檢方諭令15萬元交保，但他辯稱是因身體不適才肇事。令人遺憾的是，賴男在案發後不久便過世，其家屬隨即辦理拋棄繼承，導致蔡女家屬無法從肇事者遺產獲得賠償。面對法律上的求償困境，身為單親母親的蔡女之母，只能依法轉向肇事吊車掛名的工程公司求償。

台北地院昨（15）日針對此民事賠償案召開調解庭，古程丰全程陪同胞姊（蔡母）出席。然而，賴男家屬全數缺席，僅吊車公司李姓負責人偕同律師到場。蔡母於調解後受訪表示，調解過程中，李姓負責人與律師態度強硬，一開口便質疑僅有母親一方出席似乎「不夠格」進行談判，甚至當場質問：「爸爸呢？這個賠償應該也要有爸爸一起啊！」

這番言論讓獨自扶養女兒長大的蔡母感到極度受辱。古程丰指出，業者在案發後長達8個月的時間裡，連一通慰問電話都沒有，如今在法庭上不但未提出具體賠償方案，反而在家屬傷口上灑鹽。直到家屬展現憤怒情緒，李姓負責人才在最後勉強擠出一句「對不起」。

此外，蔡母悲痛表示，根據網友提供的行車紀錄器畫面，懷疑賴男當時在撞擊後有「二度輾壓」的動作，痛批此舉是為了確保被害人死亡以降低賠償金額，根本是蓄意殺人。然而隨著肇事者離世，刑事責任已難以追究，如今民事賠償又遭業者技術性刁難，讓家屬的身心飽受煎熬。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

更多三立新聞網報導

國防教室變春宮戰場！女教官裝針孔偷拍前任激戰 花7萬找徵信社外流

憂科技執法「救護車慘卡4分鐘」不敢讓…最衰苦主：我選擇死亡

世界最強護照「亞洲3強」制霸 台灣進步名次曝

精舍命案中醫師證稱：急救嘶吼快叫救護車，在場信眾竟冷眼無人理

