男星外甥女被輾斃 求償無門！母怒批：未收到任何道歉

18歲的蔡姓女學生騎士於去（2025）年6月間在台北市新生南路與忠孝東路口，遭77歲賴姓吊車駕駛輾過身亡。（圖／東森新聞）





18歲的蔡姓女學生騎士於去（2025）年6月間在台北市新生南路與忠孝東路口，遭77歲賴姓吊車駕駛輾過身亡。事故發生後不久，賴男便病逝，他的家屬也隨即辦理拋棄繼承，使蔡母求償無門，事發8個多月，從未收到任何道歉。對此，台北地院昨（15）日安排調解，但被告方目前仍未提出調解金額或條件，也讓蔡母怒批「一條人命那麼簡單、隨便嗎？」

回顧事發經過

回顧整起事件，此起事件發生於2025年6月21日下午2時10分左右，賴姓男子駕駛吊車行經台北市忠孝東路路口，疑因精神不濟，加上視線死角，未注意號誌已轉為紅燈，直接撞上前方正在停等紅燈的3輛機車。事故造成62歲蘇姓男子骨折、27歲楊姓男子輕傷，而蔡姓女學生當場被輾斃，不幸身亡。

家屬批：8個月內未收到任何道歉

事故發生後，賴男被警方依過失致死罪送辦，並由檢方諭令以15萬元交保。賴男供稱，肇事原因為身體不適。然而，案件尚未審結，賴男就離開人世，他的家屬直接辦理拋棄繼承，使蔡女家屬求償無門，只能轉向肇事吊車所屬的工程公司提出民事求償。

而蔡姓女學生也是演員古程丰的外甥女，面對姊姊的喪女之痛，古程丰也全程陪同姊姊出席調解。不過，賴男家屬當天全數缺席，僅有吊車公司李姓負責人與律師到場。蔡母事後受訪表示，對方一開始態度強硬，甚至質疑她獨自出席調解「是否不夠格」，還要求孩子的生父也應出面參與談判。

這番言語讓長年獨自扶養女兒的蔡母深感羞辱，情緒當場潰堤。家屬痛批，吊車公司在事故發生後長達8個月毫無關心，也未曾主動聯繫，如今站上調解桌，卻仍未提出任何實質賠償方案，甚至一句道歉也沒有，讓家屬感嘆誠意不足。古程丰也呼籲司法機關應嚴正處理，讓正義得以實現。

