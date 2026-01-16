男星外甥女遭吊車輾斃 母求償談判還遭業者嗆：不夠格

一名18歲蔡姓護校生去年6月在北市忠孝東路口停等紅燈時，遭77歲賴姓吊車駕駛輾斃，女護校生為八點檔男星古程丰的外甥女。然而，賴男在去年10月病逝，家屬選擇拋棄繼承，導致蔡母求償無門。台北地院15日召開民事調解，吊車登記的工程公司負責人出席，但調解過程讓蔡母痛批態度惡劣，遭受二度傷害。

18歲蔡姓護校生遭輾過當場死亡。（圖／翻攝畫面）

警方調查，賴姓男子（77歲）當天下午2時許駕駛大型吊車欲前往新北蘆洲，沿新生南路一段南往北最外側車道行駛，在忠孝東路口追撞3台機車後先靜止不動，接著繼續右轉至忠孝東路三段，被路人攔住才又停下，其中一名18歲女騎士被慘遭輾過臟器外露當場慘死。

事發隔日賴男被警方依過失致死罪移送，檢方訊後諭令15萬元交保，賴男當時稱因身體不適才肇事。豈料，過沒多久賴男過世，家屬選擇拋棄繼承，使得蔡女家屬求償無門陷入困境，轉而向肇事吊車掛名的工程公司求償。

蔡姓護校生是演員古程丰的外甥女。（圖／ 小超人綜合體能俱樂部提供）

台北地院昨（15）日安排調解，男星古程丰陪同胞姊（蔡母）出席，吊車業者則偕同律師到場，賴男家屬無人現身。調解結束後，蔡母受訪怒控，賴男與其家屬事發後從沒道過歉，李姓吊車業者與律師態度也相當強硬，甚至還質問為何僅有母親一方出席，更嗆她「不夠格」這種事應該要有爸爸一起。

蔡母提到，吊車業者目前仍未提出具體賠償方案，讓她十分憤怒「一條人命那麼簡單、隨便嗎？」，而且根據網友提供的行車紀錄器，質疑賴男為了降低賠償金額，做出「二度輾壓」的動作，簡直是蓄意殺人。

