男星多人侵犯酒醉陸女 最高法院駁回判囚3年半定讞

31歲文泰一先前是SM娛樂旗下「NCT 127」成員，去年8月因捲入輪暴酒醉大陸女性案，遭公司切割宣布退團。檢方以違反性暴力犯罪處罰等特例法（特殊準強姦）起訴包括文泰一等共3名被告7年有期徒刑，一、二審法院都判3名被告3年6個月有期徒刑，今年10月文泰一上訴，今(27日)南韓大法院（最高法院）宣布駁回，意指文泰一需準備入獄服刑。

全案在去年6月間發生，判決內容指出去年6月13日凌晨2時33分左右，文泰一和李姓、洪姓兩位男性友人，在梨泰院的夜店認識大陸A女，A女喝醉後，文泰一夥同兩名友人將A女拉上計程車回到位於瑞草區方背洞（방배동）的住所，在凌晨4時至4時30分之間，對A女輪流強制發生性關係。

而文泰一的前東家SM娛樂，去年8月先是宣布因文泰一涉及性犯罪，決定將他退團；10月SM娛樂進一步指出：「公司與泰一的專屬合約已於2024年10月15日解除，特此通知」。案件曝光後，有網友發現文泰一去年6月13日犯案，隔天14日就是他的生日，他還裝作沒事在IG開直播、彈吉他唱情歌，讓大批粉絲崩潰。

韓媒報導，文泰一在一審中被判3年6個月，他曾試圖繳交悔過書爭取減刑，但沒多大幫助，法官表示：「文泰一陳述在住所被搜查扣押之前，並未意識到自己犯了罪；洪男被問『如果犯行沒被曝光，是否有自首意願』時也表示否定」，認為他們並沒有明顯悔過意圖，而檢方調查時最有利的證據就是在A女身上發現了3名被告的DNA，讓3人無法再狡辯。

二審時，文泰一認罪，他在庭上表示：「將用一生來贖罪，不再犯罪，不會忘記法律的重量，會正直地活下去」，並請求輕判，但法院認為：「綜合考慮被告們提交的悔過書，也難以認為一審的刑期過輕或過重」，因此維持原判，並要求3名被告接受40小時性暴力治療課程，並限制5年內不得任職兒少及身心障礙相關機構，文泰一對二審判決依舊不符，再度提出上訴，今確定被高等法院駁回，3人接下來將面對3年半的刑期，好好痛改前非。

