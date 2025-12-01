男星失控狂撞牆！陳澤耀二次元招式神救援 楊祐寧得知癌末情緒潰堤

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》開播後話題不斷，最新一集李英宏的客串角色正式曝光。劇中沉浸在自我幻想世界的他，竟把陳澤耀誤認為「殺人犯」爆走狂咬、瘋狂撞牆，失控程度讓管理員群全數頭大。更荒唐的是這場危機最後居然是靠《鬼滅之刃》成功化解，陳澤耀使出動漫知識，代入伊之助角色，才讓自認是炭治郎的李英宏冷靜下來。

李英宏飾演情緒極度不穩定、時而暴走撞牆的受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

李英宏談起這次飾演的角色，他坦言，角色設定極端，但自己在拍攝時給自己的唯一指令，就是把所有情緒放大到極致，「我就告訴自己，今天是來監所當一個瘋子，盡可能放大所有失控的反應。」也因為如此，角色的混亂與脆弱在鏡頭前更加鮮明。

陳澤耀則爆料，施名帥又在片場貢獻即興金句。在李英宏拍攝撞牆戲時，施名帥突然大喊呼救：「他又在『直直撞』了！」幽默將李英宏百萬經典歌曲〈台北直直撞〉融入台詞中，引發眾人狂忍笑。有時兩人正專注對戲，他還會在一旁故意唱起〈台北直直撞〉，讓大家笑到失守。李英宏也笑稱施名帥相當有趣，「而且這歌名太好用了，不難想像會被用在很多地方。」

陳澤耀突入鬼滅模式，用二次元招式神救援李英宏。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

戲中李英宏隨身的「紙人護衛兵」，是他心中最重要的「家人」，卻因陳澤耀誤觸而全倒在地，瞬間引爆他的崩潰點，讓他全面爆發，怒吼、撞牆、攻擊咬人樣樣來，他甚至認定陳澤耀是「殺人兇手」，要以牙還牙討回公道。最後陳澤耀急中生智，把自己代入《鬼滅之刃》世界觀，成功與李英宏的二次元幻想頻率對上線，兩人「角色相認」後，他才順利哄對方穿上防護衣、化解危機。

楊祐寧接到癌末通知那一瞬間，情緒全面潰堤。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

此外，備受討論的劇情還有楊祐寧飾演的9568與小弟7392（劉宸肇、五木）閒聊吃飯時，接到癌末通知那一瞬間，情緒全面潰堤，悲痛直擊觀眾心臟。他意識到自己極可能在鐵窗內錯過孩子的誕生，這場哭戲彷彿最後一根稻草狠狠折斷他的信念。隨著絕望感吞噬理智，他也開始醞釀一場足以撼動全劇的逃獄行動。





