男星左轉撞死老婦！稱「時速不到10」監視器畫面曝

男星楊傑宇去年11月左轉時，撞上斑馬線上綠燈通行的84歲老婦，老婦送醫搶救後仍不治。（圖／翻攝畫面）





去年11月10日晚間5時30分，男星楊傑宇在基隆市孝二路、忠三路口駕車左轉時，未注意行人穿越道上正在綠燈通行的84歲老婦，當場撞擊造成對方頭部重創。老婦送醫後搶救9天仍於11月19日宣告不治。近期因家屬質疑賠償與處理態度，事件再度引發爭議，路口監視器畫面隨後曝光，警方初步研判肇因為駕駛未依規定禮讓行人，相關肇事責任與司法相驗程序，仍由相關單位持續釐清中。

演員夫婦楊傑宇與吳侑函。（圖／翻攝自楊傑宇IG）

演員夫婦楊傑宇與吳侑函。（圖／翻攝自楊傑宇IG）

左轉未停讓行人 撞擊畫面曝光

警方調查指出，事發當下老婦撐傘走在斑馬線上，車輛左轉時未即時停讓而發生碰撞，畫面可見駕駛雖緊急煞車仍來不及。員警獲報到場後對楊傑宇進行酒測，酒測值為0，已排除酒駕。基隆市警局交通隊指出，初步研判肇因與左轉未禮讓行人相關，後續肇事原因、責任歸屬及司法相驗仍在釐清中。

男星楊傑宇去年11月左轉時，撞上斑馬線上綠燈通行的84歲老婦。（圖／翻攝畫面）

男星楊傑宇去年11月左轉時，撞上斑馬線上綠燈通行的84歲老婦。（圖／翻攝畫面）

老婦送醫搶救後仍不治。（圖／翻攝畫面）

老婦送醫搶救後仍不治。（圖／翻攝畫面）

楊傑宇回應賠償爭議 否認僅賠12萬

死者家屬日前在社群平台發文，指控楊傑宇夫妻曾到靈堂致意，卻在後續溝通中封鎖聯絡，並傳出「僅願賠12萬元」等說法，引發爭議。對此，楊傑宇昨（10日）證實事故，並在Threads回覆表示：「當時綠燈左轉上國道，儀表板時速不到十，颱風前一天雨下很大，沒注意到真的真的很對不起。」他否認「只賠12萬」與態度冷漠的指控，稱12萬元是回應家屬詢問的存款狀況，並解釋封鎖是因「對方揚言報復，老婆很害怕封鎖你不對了嗎」。妻子吳侑函也表示不會逃避，將承擔應有的法律責任。

楊傑宇出面回應，表示事發時車速不到10公里，並否認僅賠償12萬元的說法。（圖／翻攝自楊傑宇threads）

楊傑宇出面回應，表示事發時車速不到10公里，並否認僅賠償12萬元的說法。（圖／翻攝自楊傑宇threads）



