男星巧遇「素顏霍建華」合體相似度100％！ 網友驚呼：根本是親兄弟

記者趙浩雲／台北報導

藝人田家達近日在社群平台貼出多張合照，意外掀起網友熱議。畫面中不僅有「花系列」女星王淑娟（娟姐），更驚喜同框霍建華，且霍建華以近乎素顏狀態入鏡，狀態自然清爽，立刻引發粉絲討論，不少人直呼兩人站在一起好像兄弟。

田家達分享，當天與娟姐相約下午茶，固定找時間聚聚、吃飯聊天，彼此交流近況與生活感受，也常從對方那裡獲得生活上的建議。沒想到聚會途中巧遇霍建華，讓這場下午茶多了驚喜彩蛋。田家達也回憶，自己出道時曾在某一階段與霍建華同公司，如今一晃眼已超過二十年，重逢別具感觸。

廣告 廣告

貼文曝光後，網友紛紛留言，除了讚嘆霍建華私下模樣依舊帥氣，也有人注意到田家達與霍建華五官神似，笑稱「難怪一眼就覺得熟悉」，粉絲紛紛留言「偽雙胞胎兄弟相認了」、「真的很像呢！難怪有粉絲都以為你是他呢」、「猛一看兩個真的有點像」、「兩位都是帥哥型男」、「竟然看到素顏霍建華」、「二位男神帥哥 真像親兄弟 長相輪廓」、「你們根本就是親兄弟，同一個媽生的啦！」。

更多三立新聞網報導

辛龍復出首度發聲！粉絲暖心鼓勵「唱進小巨蛋」 他感動狂回文致謝

獨家／徐亨突發表「不自殺聲明」 對外宣布這件事：最慘就是這樣而已

曾國城婚禮致詞脫口「男人海綿體很重要」 屈中恆：看我有四千金就知道

辛龍沒走出來！談劉真「要走去哪」 媒體人不捨：他只是學會在痛裡生活

