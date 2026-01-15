男星張峰議坐牢4年！獄友解決「生理需求」內幕曝：12人輪流

娛樂中心／綜合報導

張峰議昔擁槍入獄蹲苦窯，出獄後浪子回頭。（圖／資料照）

曾因吸毒及持有槍械遭判刑入獄4年的張峰議，出獄後洗心革面，不僅參與電影演出，更將獄中創作集結，推出首張專輯《有故事的人》。日前他接受專訪揭露鐵窗生涯，坦言最畏懼假日，因12名成年男子擠在狹小舍房內，毫無隱私可言，連解決「生理需求」都得在室友默契下，輪流於馬桶角落進行，這段煎熬經歷讓他更珍惜重生機會。

根據《TVBS》報導，張峰議回憶獄中生活指出，平日還能外出上課或工作，但一到假日就必須整天待在舍房內。面對12個大男人共處一室的擁擠環境，若有人產生生理衝動，只能依靠大家互相迴避視線的「默契」，輪流在舍房內的開放式廁所角落解決。他尷尬表示，在當下全房鴉雀無聲的詭異氛圍中，他根本無法像其他人一樣「自然排出」，心理壓力極大。

儘管環境惡劣，張峰議坦言自己仍算幸運，因擔任幹部且具備吉他才藝，被選入監所的「才藝工廠」，讓他有機會練琴並學習創作，甚至代表監獄對外參賽。這4年間，他將對親人的思念化為音符，寫下10首歌曲。張峰議透露，當初因無法走出祖父過世的傷痛而誤入歧途，入獄期間母親每週不辭辛勞探視，看著母親日益增多的白髮，他深感懊悔，特地創作〈有你就夠了〉一曲，表達對母親不離不棄的感激。

步出監獄大門的那一刻，張峰議形容「這段路走好久」。重返社會初期，他花了1年多時間調整步伐，期間獲得知名導演顏正國大力提攜，並參與電影《少年吔》的演出，才逐漸扭轉外界對他的負面觀感。如今他發行專輯，希望能用音樂證明改過自新的決心，並選擇斷開過往的複雜關係，專注於自己嶄新的人生。

