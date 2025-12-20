男星張捷「斜槓當房仲」…帥氣形象照曝！

娛樂中心／翁莉婷報導



36歲男星張捷自國中時期出道，演藝經驗非常豐富，曾出演過多部電視劇，像是《死神少女》、《1989一念間》、《實習醫師鬥格》、《天之驕女》等，獲得許多觀眾的支持和喜愛。平時熱愛在社群和粉絲分享近況的他，昨（19）日臉書突然PO出2張照片，並透露最近這段時間花了不少心力學習，準備展開「1斜槓職業」。





.

張捷為了當上房仲，期間不斷努力學習。（圖／翻攝自臉書「張捷」）





男星張捷從國中開始就投身演藝圈，至今已出道22年，2020年與女星夏如芝婚後育有1女，夫妻倆時常同台亮相、分享育兒點滴，展現幸福家庭日常。他曾透露對不少職缺有興趣，但因缺乏實務經驗多次遭到婉拒，昨(19)日張捷在臉書發布1則貼文寫下「我正式成為一名房仲了」，還透露因為這段時間花不少心力準備和學習，如果身邊剛好有需要買屋、賣屋、租屋的朋友，他一定會用最認真的態度服務。此外，張捷也曾公開分享考證照的心路歷程，有感而發寫下「二度就業不簡單，但還是撐過了，很開心最後能如願通過，現在新的篇章正要開始」。

.

昨(19)日張捷對外宣布自己成為1名房仲。（圖／翻攝自臉書「張捷」）





貼文曝光後，許多網友紛紛留言支持「太帥了！業績長紅」、「斜槓之路一切順利」、「說到做到真男人」、「ㄧ路看你從考Uber到考房仲真的很棒」、「加油，你可以的、你很優秀」、「又一個藝人轉房仲，腳踏實地都很棒」、「恭喜恭喜！」。





