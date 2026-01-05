男星得獎太嗨失手「敲斷獎座」！全場瞬間傻眼

娛樂中心／杜子心報導



香港TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》，4日晚間於澳門上葡京綜藝館登場，現場藝人盛裝齊聚。不過全晚最吸睛的焦點，並非視帝視后，而是奪下「最佳男主持」的林盛斌（阿Bob），昨晚他在台上發表感言時因情緒激動，將獎座重重敲在頒獎台上，沒想到下一秒底座竟當場斷裂，獎座直接「解體」，全場瞬間愣住，隨後爆出笑聲，也讓他意外成為TVB開台以來，首位在頒獎台上把獎座敲壞的得獎者，畫面迅速在網路上瘋傳。





林盛斌因情緒激動意外把獎座道具用斷。（圖／翻攝自微博）

林盛斌憑藉真人秀戀綜《女神配對計劃》奪下「最佳男主持獎」，並由王祖藍、林曉峰與金剛頒獎。林盛斌上台領獎後收起一貫搞笑風格，先暖心喊話近日情感受挫的陳庭欣，承諾未來會幫她找對象，隨後語氣轉為嚴肅，坦言自己多年來承受大量負評，從外貌、聲音到主持風格都曾被否定，但他始終選擇用專業撐下來，也感謝一路提攜他的監製與團隊，讓觀眾看見他的成長與改變。他最後強調，這座獎是對自己多年努力最大的肯定，也會成為繼續前進的重要動力。

林盛斌（最左）用斷獎座道具後自嘲「原本只有一個獎，現在變成兩個」。（圖／翻攝自微博）

沒想到感言結尾情緒過於高漲，才會發生獎座斷裂的意外插曲，台上氣氛一度凝結，連台下高層都露出驚訝表情，所幸頒獎嘉賓立刻幽默救場，林盛斌也機智自嘲「原本只有一個獎，現在變成兩個」，成功化解尷尬。事後TVB證實，現場損壞的是典禮展示用道具，將補發正式獎座。典禮結束後，相關畫面引發網友熱議，甚至有人笑問這個獎座是不是淘寶貨，怎麼這麼容易斷，但其實本屆正式獎座是由珠寶品牌贊助。

原文出處：林盛斌奪最佳男主持太激動 台上「敲斷獎座」成開台首例全網朝聖笑翻

