男星得獎太嗨失手「敲斷獎座」！全場瞬間傻眼
娛樂中心／杜子心報導
香港TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》，4日晚間於澳門上葡京綜藝館登場，現場藝人盛裝齊聚。不過全晚最吸睛的焦點，並非視帝視后，而是奪下「最佳男主持」的林盛斌（阿Bob），昨晚他在台上發表感言時因情緒激動，將獎座重重敲在頒獎台上，沒想到下一秒底座竟當場斷裂，獎座直接「解體」，全場瞬間愣住，隨後爆出笑聲，也讓他意外成為TVB開台以來，首位在頒獎台上把獎座敲壞的得獎者，畫面迅速在網路上瘋傳。
林盛斌因情緒激動意外把獎座道具用斷。（圖／翻攝自微博）
林盛斌憑藉真人秀戀綜《女神配對計劃》奪下「最佳男主持獎」，並由王祖藍、林曉峰與金剛頒獎。林盛斌上台領獎後收起一貫搞笑風格，先暖心喊話近日情感受挫的陳庭欣，承諾未來會幫她找對象，隨後語氣轉為嚴肅，坦言自己多年來承受大量負評，從外貌、聲音到主持風格都曾被否定，但他始終選擇用專業撐下來，也感謝一路提攜他的監製與團隊，讓觀眾看見他的成長與改變。他最後強調，這座獎是對自己多年努力最大的肯定，也會成為繼續前進的重要動力。
林盛斌（最左）用斷獎座道具後自嘲「原本只有一個獎，現在變成兩個」。（圖／翻攝自微博）
沒想到感言結尾情緒過於高漲，才會發生獎座斷裂的意外插曲，台上氣氛一度凝結，連台下高層都露出驚訝表情，所幸頒獎嘉賓立刻幽默救場，林盛斌也機智自嘲「原本只有一個獎，現在變成兩個」，成功化解尷尬。事後TVB證實，現場損壞的是典禮展示用道具，將補發正式獎座。典禮結束後，相關畫面引發網友熱議，甚至有人笑問這個獎座是不是淘寶貨，怎麼這麼容易斷，但其實本屆正式獎座是由珠寶品牌贊助。
原文出處：林盛斌奪最佳男主持太激動 台上「敲斷獎座」成開台首例全網朝聖笑翻
更多民視新聞報導
滷味熱量大破解！營養師點名「這幾樣」全是地雷
A-Lin「那魯one之歌」是原住民內哏？她：高中就聽過
到南韓吃1海鮮噴4萬醫藥費！一家4口上吐下瀉全送醫
其他人也在看
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 24
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 6
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 20
曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡
72歲經典大咖港星曾志偉，近年身兼 TVB 總經理一職，任內積極推動節目改革，然而外界盛傳他即將卸下職務的消息已久，卻始終未獲本人證實。直到昨《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿落幕，TVB 特別在典禮尾聲頒發新增的重量級獎項「萬千光輝榮譽傳奇」，由好友譚詠麟親自遞獎，曾志偉也在台上時正式證實，自己將卸下總經理一職，轉任顧問角色。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 16
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 22 小時前 ・ 41
委內瑞拉總統被捕照意外炒紅NIKE！全套灰色運動裝賣到缺貨 網笑：史上最狂帶貨主！
照片中，馬杜洛穿著Nike Tech Fleece連帽外套與長褲，全身灰色系、俐落剪裁，加上護目鏡、抗噪耳罩的「功能型配件」，畫面既真實又荒謬，立刻被網友做成「Steal his look」對照圖，直接標出單品價格。結果一查官網，果然這件外套已成話題熱搜款，連平常較冷門的3XL也被網友搶...styletc ・ 1 小時前 ・ 1
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 38
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
王陽明新年信義區出車禍！ 綠燈起步「直撞前車」直道歉：我會負責
才剛迎接2026年，藝人王陽明就驚傳在台北市信義區的街頭發生車禍，他在社群分享一段影片，畫面中可以看到他在BELLAVITA百貨旁的路口，他開車在路口等紅綠燈，看到綠燈就直接踩油門，沒注意前車情況，直直往別人車尾撞上，所幸雙方人都平安，他也無奈坦言是他的問題，承諾會向對方負責。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 46
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
吳申梅老公驚喜現身台下！罕見露出正面臉 低調力挺給愛妻支持
「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）近來喜事連連，新歌〈外家〉在 YouTube 上線後迅速突破百萬點閱，成績亮眼。昨（3 日）她再度登上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台開唱，溫柔細膩的歌聲不只感動現場觀眾，也吸引她的香港總裁夫婿 Eric 低調現身力挺，愛相隨的畫面成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 37
鄭伊健久違回歸台劇！聯手婁峻碩破解連環殺人案 「超狂卡司」全曝光
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演打造，集結監製陳志炫、吳孟謙與製作人張雅婷，並找來鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰（阿翰）、洪千淑（千千）等重磅卡司群。官方今（5）日宣布，影集將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線，並同步釋出前導預告與主視覺海報。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
豪門闊太全是假！香港性感女神破除閃嫁富商傳言 自揭未婚生3女真相
曾在80年代憑藉《烈火青春》與《唐朝豪放女》驚豔影壇的夏文汐，曾以大膽前衛的形象深植人心，當年傳出閃嫁富商黃冠博後，便隱居海外多年。沒想到60歲的她近期接受媒體人老友汪曼玲訪問時，竟語破天驚自爆這輩子從沒結過婚，大方坦承自己當年是未婚生子，震驚不少影迷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10