男星忘關車門5小時「車內貴重物品」下場曝：身為台北人嚇歪

男星郭彥均不僅熱愛運動，還畢業於體育相關科系，過去更在實境節目《全明星運動會》中展現出色體能與運動實力，讓觀眾看見他專業又拚盡全力的一面，私下的他也相當親民，經常透過社群平台分享生活點滴。今（17日），郭彥均在社群平台發文，分享一段讓他「嚇到冒冷汗」的親身經歷。

郭彥均在Threads 透露自己外出停車後，竟然忘記將駕駛座車門關上，直到返回車上才赫然發現，車門大敞，心臟差點停拍，「剛剛回到車上， 天啊～我居然駕駛座門整個沒關，我以為車子遭小偷被撬開。」

更讓他驚訝的是，車門敞開長達整整五個小時，車內的零錢包、家中鑰匙等貴重物品竟然全數完好無缺，完全沒有被翻動的痕跡，「原來我離開的時候忘記關上車門，零錢包、家裡鑰匙，居然都在，沒有被動過，只有冷冷的微風灌進車內」。

他也幽默形容，這五個小時內，「沒有人來打擾這台車」，唯一留下痕跡的，竟然只有盡責的路邊停車收費員蓋上的印章。面對這不可思議的狀況，郭彥均忍不住感嘆台灣治安良好「身為台北人都嚇歪了」，忍不住直呼：「????怎麼會這樣的安全！」，最後還自嘲笑說自己得「眼淚擦乾回家收驚」。貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，不少網友留言笑虧他太粗心，也有人大讚這是台灣治安與人情味的最佳寫照。

