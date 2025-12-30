男星怒打私生！影片流出爆熱搜 「受害者回應」網炸了

中國男星靈超。（圖／翻攝自靈超微博）





憑藉參加選秀節目《偶像練習生》擁有人氣的中國男星靈超今（30日）被爆出在機場和一名跟拍女性發生肢體衝突，瞬間引發了網友爭議，靈超方指出對方為私生，並表明僅有搶奪對方手機，並摔壞屏幕的行為，未發生任何肢體暴力。

中國男星靈超在高鐵站搶奪跟拍女子手機，將其推搡拉扯導致其倒地。（圖／翻攝自微博）

靈超今日被曝光在高鐵站搶奪對方手機，將其推搡拉扯導致其倒地的行徑，影片曝光迅速登上微博熱搜引發爭議，對此，經紀公司坤音娛樂回應表示靈超僅存在搶奪對方手機，並摔壞屏幕的行為，衝突並非在機場實際發生於高鐵站，未發生任何肢體暴力。涉事女性則是長期騷擾的私生，如今雙方已就手機損失協商賠償，且無警方通報或完整監控證實肢體沖突。

遭中國男星靈超摔手機的女子回應。（圖／翻攝自微博）

而被摔手機並倒地的女子，還在自己的微信朋友圈發文，指出自己是和靈超「自由搏擊」，當網友詢問「疼嗎？」回應：「香暈了」；而還有離譜言論，表示：「在誰的懷中會有感覺～」以及「你也是被抱了」，則回應「香迷糊了」、「香香的。」



