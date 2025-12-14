男星惹哭「國民妹妹」金裕貞 網怒批尺度過火：向全體國民道歉！

記者陳宣如／綜合報導

南韓「國民妹妹」金裕貞近期憑藉話題劇集《親愛的 X》演技受到關注。日前，她受邀參加演員文相勳主持的網路節目錄影，節目中主持人連續提出帶有挑釁性或錯誤資訊的問題，甚至說錯她的作品名稱，最終使金裕貞當場落淚。部分網友批評主持人過於冒犯、缺乏對金裕貞的尊重，但也有留言指出這只是節目效果，不必當真。

金裕貞出演反串節目被惹哭掀熱議。（圖／翻攝自YouTube）

金裕貞自四歲拍廣告出道，演藝生涯超過二十年，從童星一路成長為實力派女演員。開場時，主持人文相勳以「老油條」稱呼她，她回應：「這詞聽起來不是很舒服」，並建議以「資深演員」稱呼她較為合適。

廣告 廣告

接著訪談過程中，文相勳先是將她與邊佑錫合作的電影《20世紀少女》誤稱為《21世紀少年》，隨後甚至對她喊出「率善CP」，儼然將邊佑錫另一部電視作品《揹著善宰跑》的CP名，誤套在金裕貞與邊佑錫身上，使她當場臉色僵硬，這也讓金裕貞終於受不了，開口表示「你一直像是在嘲弄我努力做過的作品……」並忍不住落淚。文相勳當場慌張，示意暫停攝影機以緩和現場氣氛。

主持人文相勳把金裕貞弄哭，被網友怒批玩笑太過火。（圖／翻攝自YouTube）

影片公開後迅速引發網路熱烈討論，觀看次數也火速突破百萬。不少網友認為文相勳的玩笑開得太過火，留言甚至說「把金裕貞弄哭了，請向全體國民道歉」、「主持人的玩笑一點都不好笑」、「氣氛怎麼會變這樣」，還有人氣到用《親愛的X》劇名嘲諷文相勳的身材尺寸是「XXXXL」。

不過也有觀眾讚賞金裕貞落淚的自然演技，因為文相勳這個YouTube節目向來以「反串」與「幽默互動」為訪談主軸，經常吐槽來賓，許多來賓也會嗆回去，辛辣互動引發不少笑料，也成為節目受喜愛的最大賣點。就有網友指出，文相勳在節目中模仿朴寶劍在《雲畫的月光》裡的浪漫演技時，一旁的金裕貞忍不住笑場，現場瞬間輕鬆起來，使整段訪談呈現緊張與歡樂交錯的氛圍。

更多三立新聞網報導

朴寶劍成功解鎖人生清單！高雄騎YouBike合體惠利 同框自拍粉嗨爆

AAA典禮／完整得獎名單出爐！IU橫掃5獎煙火狂放 Stray Kids奪年度歌手

AAA典禮／IU媽媽奪影后！感言講一半...突脫稿喊：我真的好喜歡CORTIS

AAA典禮／朴寶劍拋下IU！「合體前女友」領傳奇CP獎 牽手上台全場暴動

