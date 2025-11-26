男星愛上女助理！「認識3個月閃婚」 秒升格當爸

台語歌手陳昶均24日清晨在台安醫院迎接愛女陳懿晴誕生，女嬰重約2500公克，母女均安。陳昶均與妻子陸依秀從去年10月相識至今，僅一年一個月便完成結婚生女的人生大事。

兩人緣分起於去年10月的歌唱班。陸依秀原本陪同父母報名課程，首堂課因父親臨時有事，由她代為出席。陳昶均第一眼便對她印象深刻，認為她氣質出眾、做事俐落，隔月便聘請她擔任助理，負責文書與拍攝紀錄工作。

朝夕相處之下，兩人感情迅速升溫。然而戀情初期遭遇陸父反對，為讓長輩安心，陳昶均在去年12月購買Tiffany一克拉鑽戒求婚，隨即公證結婚。此舉卻引發陳家父母不滿，認為兒子結婚竟未事先告知。陳父因此與兒子冷戰長達一年，直到上週日全家聚餐，父子心結才終於化解。

陸依秀患有再生不良性貧血，醫師原考量自然產風險，安排26日剖腹生產。未料24日清晨突然出現產兆，陳昶均緊急開車送醫。他將妻子送進產房後前往停車，返回時嬰兒已經出生。陳昶均表示，聽到女兒哭聲當下忍不住落淚。

值得一提的是，今年3月陳昶均推出新專輯《一夜情愁》舉辦記者會時，兩人尚不知已有身孕，直到出現害喜症狀才發現懷孕。陳昶均特別安排妻子在專輯國語歌《幸福的四季》MV中擔任女主角，提前為她圓了一場甜蜜婚禮。

目前一家三口幸福美滿，兩人已規劃明年3月返回加拿大補拍婚紗照，6月舉辦喜宴。陳昶均表示，雖然一切來得太快太突然，但都是最好的安排。

