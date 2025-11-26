男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她的愛妻陸依秀（衣袖）在台安醫院順利誕下愛女「陳懿晴」，女兒重量2500多公克、母女均安。他甜喊：「現在一家三口真的幸福洋溢！」兩人從相識、相戀、閃婚到迎接新生命，只花一年一個月，堪稱演藝圈最猛「彎道超車」。

陳昶均「彎道超車」與太太衣袖相識、相戀、生子只花了1年1個月。（圖／欣代唱片提供）

陳昶均與衣袖的緣分起於去年10月，衣袖原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，第一堂課爸爸臨時無法上課，由她代理上陣，沒想到這一代課直接改變一生。陳昶均第一眼就覺得她氣質佳、做事俐落，隔月（11月）便聘請她當助理，處理文書與拍攝紀錄，朝夕相處下感情迅速升溫。

但戀情初期衣袖爸爸有意見，陳昶均回憶：「一開始是衣袖的爸爸不太諒解。」為了讓長輩安心，他立刻在12月買下 Tiffany 一克拉鑽戒求婚，希望正式給對方家庭一個交代。沒想到公證結婚、拿到證書後，又換成自己爸媽不開心，覺得結婚竟然完全沒講，陳爸爸甚至整整一年沒跟他說話。直到上週日陳爸、陳媽和小倆口一起坐下吃飯，一年的心結才終於化解，並在懿晴誕生後獲得長輩滿滿祝福。

更戲劇性的是，陳昶均坦言，兩人完全不知道在專輯記者會時衣袖已經懷孕，直到害喜，兩人才驚覺肚子裡已有愛情結晶，讓他既驚且喜，但因工作繁忙、戀情低調，一直沒有時間對外公布好消息。如今一家三口幸福滿滿，兩人也計畫明年3月回加拿大補拍婚紗、6月舉辦喜宴。陳昶均笑說：「一切都來得太快太突然，但都是最好的安排。」

