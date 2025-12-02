男星慶生分享生日禮！現場來賓驚見超尷尬無語 「真實畫面」全被拍

記者蔡維歆／台北報導

左起為楊繡惠、Lala、主持人嚴立婷與梁赫群、李明川、張立東。（圖／民視提供）

梁赫群、嚴立婷節目邀請到來賓楊繡惠、張立東以及LaLa來到節目中，在開錄前一起為主持人梁赫群慶生，製作團隊送上特製舖上2千元大鈔「盆滿缽滿」造型蛋糕，看到造型紙鈔讓楊繡惠讓不住衝出來說「我燒給我阿公也是用這款」，主持人嚴立婷說：「這蛋糕實在太符合小梁哥的個性，人生第一次看到蛋糕還貼招財進寶」，此外團隊特製精緻「台灣孔劉」年曆，滿滿的梁赫群照片送給現場所有來賓，沒想到全場來賓打開禮物是一臉尷尬也沒有笑容的狀況，只有梁赫群一個人開心的獻寶喊：「台灣孔劉出年曆了」，全場笑翻天。

團隊特製精緻「台灣孔劉」年曆。（圖／民視提供）

主持搭檔嚴立婷還唸年曆上「看台灣孔劉梁赫群一整年療癒身心靈」，一臉無奈的她臉上毫無喜悅，只有默默祝福搭檔生日快樂、孩子平安健康長大。接著邀請到輩份最高的楊繡惠獻上祝福，拿到年曆一臉尷尬也是沒表情的楊繡惠還被壽星提醒：「繡惠姐，這是喜事」，才讓她露出笑容說：「小梁是很nice的人，覺得他很棒，祝福他事業家庭都順利」，被現場的人問年曆要貼在哪裡？楊繡惠認真說要貼在浴室，洗澡時候可以讓台灣孔劉看到，這讓梁赫群妙回：「很榮幸可以跟繡惠姐一起共浴」，讓全場笑瘋。

LALA拿著年曆說：「我媽媽很喜歡小梁哥，要把這年曆送給媽媽貼在床頭」，沒想到楊繡惠補上一張給LALA給她媽媽媽貼床尾，李明川也轉手給LALA媽說可以貼門口，張立東衝上前遞給LALA可以貼客廳，《姊妹亮起來》一群人急著脫手讓壽星梁赫群又氣又急連忙阻止，全場失控又好笑。

