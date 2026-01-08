男星憂鬱症發作 聽到這首歌的歌詞被療癒了內心

▲被稱歌神的阿卡莎納與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體。

全球3億多人受憂鬱症困擾 他願每個人都能提升內在的愛與和平

【記者 陳顗喆／台北 報導】國際身心靈網紅、國際公益企業家、今年轉身變成國際唱片歌手的阿卡莎納（AKSN）近日首度跨足音樂領域，被稱【歌神】的阿卡莎納去年才出全新單曲「Don’t give a 發」，並在去年12月21號也是撞天赦日80年一遇吉日，正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》推出全新首發單曲『Fight for Love 』，第二首單曲『Circles』也在2026年1月7日全球首發MV宣傳單曲。

『Circles』單曲首發視頻一出，《FIVE TWO EIGHT 五二八》官方頻道不少人評論區留言「太美麗的聲音」、「真的是奇蹟頻率」、「Beautiful voice」、「好喜歡歌詞」。音樂開頭KAINA就唱著歌詞，一圈又一圈，我一直在追逐自己的尾巴，學習緩慢，但是我還是持續精進的在學習，犯錯有點倦，每個偏離，都只是遠戲的一部分」。MIA唱出，我在裂縫中跌倒，回頭再走，發現自己右走在那條老路上，人生真奇怪，會倒帶重演納些場景。阿卡莎納不僅帶領《FIVE TWO EIGHT 五二八》，也帶領國際團隊學員一起大和唱出歌詞「我會持續前行，因為我知道它就在前方」。

▲阿卡莎納與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》宣傳照。

阿卡莎納表示，當我們在人生的旅途中感到迷失、迷茫，甚至不知方向與抉擇時，常常會陷入一個循環，繞著原地打轉，難以找到出路與希望。為了帶給大家力量與療癒，這首歌曲特別設計成一個充滿正能量的旋律，鼓勵每個人相信宇宙所安排的一切，相信命運的安排終將引領我們找到正確的方向。

NIKA表示，自己三個月前因為在LA憂鬱症忽然發作，但就是自己聽了DEMO的歌，被上帝醫治了，現在的他沒有任何人有辦法擊垮我 ，希望『Circles』可以陪伴你渡過人生最黑暗的時刻。

劉玳妍指出，這首歌曲的最大特色在於它採用了528赫茲的頻率，這個頻率被譽為「愛的頻率」，具有深厚的療癒力量。528赫茲被科學和靈性領域廣泛認為能夠平衡身體的震動頻率，促進身心的和諧與療癒，有助於釋放負能量，提升內在的愛與和平。

▲阿卡莎納正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA組成全新團體。

其實全球有超過3億多人受憂鬱症困擾，台灣則估計有超過200萬人受影響（約8.9%的民眾），其中有百萬人為重度憂鬱，但實際就醫人數不到三成，顯示就醫率偏低，且青少年和老年族群的患者增長迅速，阿卡莎納（AKSN）期許《FIVE TWO EIGHT 五二八》的聲音，可以帶給正在經歷黑暗的人，更多光明、愛與鼓勵。

『Circles』ＭＶ連結：https://www.youtube.com/watch?v=OlJa9iolPBk&feature=youtu.be

關於《FIVE TWO EIGHT 五二八》– Master Sri Akarshana（阿卡莎納AKSN）是一位從億萬富豪轉變為靈性導師並涉足音樂領域的國際網紅，他作為 Iamverse 組織的創辦人，Master Sri Akarshana 透過 YouTube、Instagram、線上課程與全球活動，影響全球超過 3,500 萬人。今年勇敢跨足歌壇，近日還獲泰勒絲唱片公司經紀人邀約將成為國際歌手身份，近期宣告正式與團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA一起組成全新團體《FIVE TWO EIGHT 五二八》，用愛、行動、創作持續帶領世界更多人看見愛與希望。

《FIVE TWO EIGHT 五二八》是以528 赫茲的頻率是一種被稱為「奇蹟頻率」或「愛的頻率」的聲音。據說它可以幫助減輕壓力、焦慮和負面情緒，並被用於促進放鬆、冥想和睡眠。許多音樂創作者和冥想音樂會使用 528Hz 作為背景音樂，《FIVE TWO EIGHT 五二八》2026更即將登上紐約時代廣場在世界最高點為愛與和平宣傳。(圖／阿卡莎納提供)