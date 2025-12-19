男星才剛證實罹患食道癌！突家中暈倒 緊急送醫洗胃

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

台語天后龍千玉的弟弟江志豐，16日才剛出席龍千玉的演唱會記者會，昨（18）日晚間突然傳出身體不適送醫，發文提到：「躺了幾十小時，閻王拒收。」由於他曾有過食的癌零期，如今又送醫，讓外界非常擔心他的身體狀況。

江志豐（左一）傳出食物中毒洗胃。（圖／瑞揚創意提供）

江志豐在臉書上發文提到：「躺了幾十小時，閻王拒收。」原來是他前晚與朋友小酌回家後餓了煮了東西來吃，沒想到疑似吃壞肚子，突然暈倒了，驚動老婆，老婆才趕緊將他送醫，等到清醒後才發現自己已經在醫院，洗了好幾個小時的胃後才出院，而這期間發生了什麼，他全都沒有記憶。

江志豐也向外界報平安，謝謝粉絲、親友的關心及祝福，會好好休息、調養身體。事實上，由於江志豐今年初才提到，之前發現聲音出問題，去醫院檢查後才發現是食道癌零期，因此緊急就醫治療，病情已經在3年前透過藥物控制穩定了。

江志豐因為在家昏倒，緊急送醫。（圖／翻攝江志豐臉書）

