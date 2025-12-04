男星扮變裝皇后！真實原型驚呼：朋友都以為是我 《好孩子》觀眾全看哭
記者王培驊／台北報導
問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的催淚話題之作《好孩子》，將於明天（12/5）正式在台上映。電影找來被譽為「金馬影帝大黑馬」的新加坡最年輕視帝許瑞奇擔綱主演，並與《花路阿朱媽》入圍金馬影后的「國民媽媽」洪慧芳共同演繹一段揪心又溫暖的母子情。從性別認同、失智症照護，到家庭和解與自我接納，《好孩子》以極其真摯的筆觸打動海內外觀眾，被影評與媒體一致盛讚為「年度最療癒、最值得一看的電影」！
昨晚（12/3）台北特映會上，故事原型人物、真實變裝皇后阿真到戲院與台灣觀眾面對面交流，映後座談溫度爆棚，不少觀眾淚水未乾就起身鼓掌。阿真談起許瑞奇的演出滿懷感動，直說：「如果滿分是100分，我要給他1000分！」不論是舞台魅力、卸妝後的脆弱，還是照顧母親的日常，都讓他覺得「彷彿看見了自己」。
飾演許瑞奇母親的洪慧芳，是新加坡公認的「國民媽媽」，這次是她第一次詮釋失智症患者，為準備角色，她觀看大量紀錄片，觀察病患的細微神態：「失智者在他們的認知裡是正常的，差別只是他忘記的事情，別人還記得。所以演出時不能刻意詮釋，而是要自然，不著痕跡。」她的收斂與強大情感底蘊，讓電影母子線成為觀眾淚點所在。
《好孩子》為《男兒王》導演王國燊最新執導力作，先後入選大阪亞洲電影節閉幕片、香港亞洲電影節「影迷別注單元」，在新加坡上映後更締造亮眼口碑，台灣電影圈也紛紛力挺推薦，導演瞿友寧分享：「男主角許瑞奇的變裝皇后的真與美，還有直來直往的真性情，不惺惺作態，不遮遮掩掩，反而是現今社會最可貴之處，什麼才是好孩子，深刻撞擊我的內心。」田中千繪表示：「很喜歡導演用可愛幽默的方式描述一個變裝皇后和他失智媽媽的奇幻生活之旅！」
白潤音推薦：「既娛樂又催淚！許瑞奇的表演深深感動我，讓我真正理解這個角色，以及他纖細的愛。」徐鈞浩直呼：「《好孩子》的成功，飾演變裝皇后的許瑞奇功不可沒，不論是理直氣壯的張力、舉手投足的魅力、舞台上的自信和家庭傷痕的苦楚都處理得入木三分，皇后脫口秀更是說得絕好，深深令人敬佩。」資深媒體人狄志為也淚推：「從眼眶泛紅到落淚，它是很真誠，沒有刻意煽情，卻打進你心裡。」
電影改編自新加坡知名變裝皇后阿真的生命故事，阿真參加金馬獎後續留台灣觀光並演出，也特地抽空出席昨晚台北特映會。他談起照顧失智症母親的過程，並重現了當年深深打動導演王國燊的一段話：「也許就是上天派我這樣的人，來照顧這樣的媽媽，因為我知道被歧視的感覺。」阿真接著補充：「LGBT在新加坡不能結婚，也不能有孩子，我們沒有家庭負擔，也許反而最適合照顧自己的父母。」這句話深深觸動王國燊，成為《好孩子》的創作原點。電影在新加坡上映後，不少認識阿真的朋友都驚呼許瑞奇的演出「百分百還原」，阿真笑說：「不管是賣臭豆腐的大叔，還是認識我20年的朋友，都說他就是我本人！」
電影主題曲〈好孩子〉由旺福主唱小民量身創作，歌詞娓娓道出父母與孩子間深刻的情感：「我以為長大會變勇敢，不怕孤單，原來我怕的不是孤單，是怕你孤單。」搭配許瑞奇在片尾卸下濃妝、露出最赤裸卻自信表情的畫面，成為許多觀眾難忘的名場面。導演王國燊透露，這場戲原本不在劇本中，是在現場看到許瑞奇卸妝時的瞬間，被他的眼神震住：「他舉手投足都是戲，那一刻的力量太強，我立刻拍了下來。」
《好孩子》劇情講述變裝皇后阿好（許瑞奇 飾）為了照護罹患失智症的母親菊花嫂（洪慧芳 飾），暌違多年返家，卻在某次表演後忘了卸妝，被母親誤以為是小偷，情急之下阿好只好謊稱自己是母親的「女兒」，沒想到這個誤會竟悄悄修補了他們多年的裂痕。母子在混亂又溫暖的相處裡重新學會擁抱對方，也讓阿好重新面對愛、身份認同，展開一段療癒與救贖的動人旅程。電影《好孩子》將於12月5日全台上映，由旺福小民創作並演唱的主題曲〈好孩子〉同步暖心發行。
