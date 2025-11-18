男星投資航空股慘虧「一趟瑞士旅費」吐真實心聲：不要亂跟風！

娛樂中心／綜合報導

香蕉坦言自己投資航空股慘虧。（圖／記者鄭孟晃攝影）

節目《瘋神無雙》出身的班底男藝人香蕉（王俊傑）近日在社群貼長文，坦言自己投資航空股「帳面虧損超過20萬」，但仍選擇持續加碼。他以「搭飛機當投資」的心態看待股市，並提醒粉絲「不要亂跟風」，貼文一出立刻引發討論。

香蕉表示，自己並非短線投機，而是希望藉投資培養長期理財習慣。他寫道：「搭乘一趟、買一張支持！想趁年輕時飛一次就存一張，往一百張去。好感受就加碼，感受差就減持。」他笑說，雖然帳上虧損已經「逼近瑞士來回旅費」，但仍心態樂觀，「虧損或正損益，都不會影響存的動作。」

香蕉與辣妻Timmy搭星宇航空從沖繩返台，巧遇由K董張國煒親自擔任機長。（圖／翻攝自香蕉臉書）

他將這個行為比喻為「為未來旅行做準備」，也當作自己人生的一種儀式感。「想著能替未來旅行存機票與開銷，就期待保持有活力到年邁。」他強調自己不只投資星宇航空，也會分散持股至長榮、華航等公司，「想著還沒達到目標之前，買入價變便宜了，就當是撿到折扣票。」

香蕉曬出和妻子在瑞士馬特洪峰旅遊的美照。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑臉書）

香蕉也坦言，投資雖有信仰成分，但「絕不能影響生活家計」。他提醒投資人：「維持在健康比例，帳面的虧損才能心甘情願。每個人的想法和認知都不同，以上都是我自己的進度與期待。」

他最後一句話更成為粉絲共鳴金句：「心甘情願累積、量力而為執行。」不少網友留言稱讚：「這才是真正懂投資的態度！」、「虧損當學費也值得。」、「不愧是瘋神哲學家！」

