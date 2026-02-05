男星拍吻戲疑有生理反應 網喊：人紅是非多

網友翻出金宣虎曾在與女演員拍攝親密戲時，疑似起生理反應。（圖／翻攝自金宣虎 IG）





韓國男星金宣虎近年因韓劇《海岸村恰恰恰》和《愛情怎麼翻譯？》精湛演技、帥氣形象深植人心，然而卻爆出逃稅疑雲，近日更有網友挖出他過往拍戲的特寫畫面，指稱他在與女演員拍攝親密戲時，疑似起生理反應，畫面遭到瘋傳。

金宣虎爆逃稅又傳醜聞

畫面可見，女演員正對昏迷的金宣虎實施人工呼吸，有眼尖網友指出，金宣虎的褲子有凸起形狀，疑似起生理反應。

許多網友紛紛表示，「女演員工傷的程度...」、「比起心疼金宣虎，和他合作的女演員更應該被心疼吧….」、「這也太尷尬了吧」、「女演員好慘」、「職場性騷擾」、「尷尬死了」、「一塌房所有黑料都湧上來了」、「旁邊都是工作人員和攝影機，這也能？」、「很正常吧，但不專業」。

不過也有網友認為，「請不要找會呼吸的男人當演員，否則都會性騷擾」、「人紅是非多」、「非粉看到熱搜都覺得離譜的程度」、「生理反應又沒法控制」、「要是沒生理反應，就證明不行」、「故意p圖啊」、「這是褲子太鬆吧」、「他也是人啊」。

捲逃稅疑雲 金宣虎經紀公司澄清

金宣虎近日被爆出與同公司車銀優有逃稅問題，不過經紀公司Fantagio聲明表示，金宣虎於2024年1月為了演藝活動及戲劇製作而成立一間法人公司，在2025年2月與Fantagio簽訂新合約之前的活動，演藝收入均透過該法人進行結算。後來意識到一人法人可能引起誤解，因此已停止該法人營運，最近一年來沒有再透過該公司進行活動。自2025年2月簽訂合約後，金宣虎的所有酬勞均以個人名義結算，與該法人完全無關。

Fantagio指出，金宣虎對法人運作不夠了解所造成的問題，已經主動歸還法人信用卡、停止支付家庭薪資及退還法人車輛；除了原本已繳納的法人稅外，額外補繳個人所得稅，相關稅款已全數繳清，目前正在進行法人廢業手續，行政程序預計近期完成。



