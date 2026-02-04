男星拍吻戲疑起生理反應...「褲襠形狀」現形 尷尬畫面被瘋傳

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國男星金宣虎擁有帥氣的外型，踏入演藝圈後累積不少作品，包括《我的鬼神搭檔》、《海岸村恰恰恰》等劇，不過他近日捲入逃稅爭議，讓演藝形象受損，如今又有網友發現他主演的《愛情怎麼翻譯？》幕後花絮中，金宣虎拍攝親密戲時疑似起了生理反應。

從曝光的畫面可以看到，女演員在劇中正在對金宣虎實施人工呼吸，結果金宣虎被網友抓包「形狀凸起」，疑似起生理反應，尷尬片段在網路上瘋傳，網友看了砲轟「太離譜」、「這個行為感覺很被冒犯」，不過也有部分網友出面緩頰，甚至認為金宣虎近來風波不斷，是不是「被做局」。

事實上，金宣虎爆出逃稅爭議後，所屬經紀公司Fantagio出面回應，強調該間公司起初是為了戲劇製作相關活動而設立，如今已一年多未運作，目前進入清算程序，「絕非出於刻意節稅或逃稅的目的」。

金宣虎爆出利用個人公司名義逃稅。（圖／翻攝自IG @seonho__kim）

