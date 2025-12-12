男星拍戲遭「樹幹直插後背」！無法呼吸急送醫：以為人生到此為止

陳文山憑多部戲劇中的反派角色而被觀眾熟知。（圖／年代提供）





資深演員陳文山以「天生壞人臉」著稱，憑多部戲劇中的反派角色而被觀眾熟知，近日他登上《聚焦2.0》時大方自爆是名副其實的「螞蟻人」，出生台南的他是堅定的「全糖派」，但隨著年紀漸長，加上有糖尿病家族史，讓他開始關心自身健康狀況。所幸近年檢查結果都相當正常，讓他笑稱自己是「天選之人」。

談及多年拍戲經歷，陳文山分享某次在山坡拍攝打滾動作戲時，因場地未徹底檢查，加上穿短袖無法配戴護具，只能硬著頭皮上陣。沒想到正式翻滾時，竟被剛鋸過的樹幹「直插後背」，劇痛宛如被卡車撞擊，甚至一度無法呼吸、腦中閃過「人生到此為止」的念頭。所幸緊急送醫後確認無大礙，他也立刻返回劇組繼續拍攝，敬業態度令人佩服。

陳文山拍戲時曾遭樹幹插入後背，緊急送醫確認無大礙後，竟光速重返劇組拍攝。（圖／年代提供）

雖然有家族病史，出生於台南的陳文山仍難抵甜食誘惑，熱愛珍珠奶茶、楊枝甘露等甜品。製作單位特別邀請專家利用燕麥、黑芝麻粉、黑豆粉及水果調製出「李多慧果昔」，希望幫他解饞兼顧健康，起初他半信半疑，但淺嚐一口後立刻驚呼「超好喝！」，甚至現場跳起時下爆紅的「上車舞」，逗得全場哄堂大笑。

陳文山出道38戲齡深厚，作品橫跨八點檔、連續劇與古裝戲，演技毋庸置疑。錄影時，主持人高文音突襲加碼「演技隨堂考」，隨機喊出角色名稱要他當場重現經典台詞。從《濟公》中廣亮師父、《神機妙算劉伯溫》的高彬師父，到《金色摩天輪》的陳東山，陳文山全都立刻上線、游刃有餘。其中高彬師父那句經典的「佛祖為你加持」更瞬間掀起滿滿回憶殺。



