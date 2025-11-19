男星拍攝中突昏迷送醫！搶救20分鐘「壓斷肋骨」曝最新病況

金水龍拍攝期間昏迷送醫。（圖／翻攝自金水龍Instagram）





現年59歲的韓國搞笑藝人金水龍，本月13日在拍攝YouTube節目時，突然因為急性心肌梗塞失去意識倒下、陷入昏迷，所幸送醫急救後已恢復呼吸與意識。昨（18）日他受訪表示，好險身邊有人幫忙求救，至今回想起來仍然心有餘悸。

金水龍昨日受訪表示，13日他因為要拍攝節目前往加平，但在拍攝期間突然失去意識昏迷倒下，現場同仁緊急通報救護人員，救護人員到場實施心肺復甦術（CPR）約20分鐘，因為長時間CPR壓斷肋骨，他說自己很幸運沒有留下其他後遺症：「我這樣骨折的程度已經很幸運了。」

金水龍也說，好險當時身旁有其他工作人員協助，不敢想像自己一個人開車遇到心肌梗塞會怎麼樣：「如果我身邊沒有任何人，我現在已經死了！」治療約一星期的時間，他預計會在明日出院；經紀公司感謝醫療團隊的細心照護，讓他順利恢復健康，也很感激外界給予的溫暖和鼓勵：「我們也會盡最大努力協助他康復。」



