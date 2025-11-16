男星拍攝突昏厥！工作人員曝「情況危急」 現轉加護病房

韓國搞笑藝人金水龍近日拍攝時暈倒。（圖／翻攝自金水龍 IG）





韓國搞笑藝人金水龍在11月13日拍攝YouTube節目時候突然暈倒，被緊急送往急診室治療，雖然已經恢復意識，但如今正在加護病房接受治療和觀察。

金水龍所屬經紀公司Media Lab Siso今（16日）發聲，表示金水龍在京畿道加平郡拍攝時候突然暈倒，救護人員到現場後還實施CPR（心肺復甦術），並立刻將其送往九里漢陽大學醫院。

在醫院時候，金水龍已經恢復呼吸和意識，如今家人也都在醫院陪護，本人也在急診接受檢查與治療，公司也會全力支持康復，因此這段時間將專注於休養，而相關人士透露，其實金水龍當時情況「相當危急。」



【更多東森娛樂報導】

●28歲女優無預警爆離世 好友悲痛證實 因斷聯自責

●Super Junior登大巨蛋被3萬粉震驚 希澈喊「我回來了」全場應援超狂

●SJ開唱電翻3萬粉絲 全員「動物裝」反差萌花車繞全場

