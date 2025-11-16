男星拍攝一半突昏倒！急做CPR搶救 「轉往加護病房」現況曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國男星金水龍是知名的搞笑藝人，憑藉幽默性格受到許多粉絲喜愛，豈料，近日卻傳出在錄製YouTube節目時昏倒，雖然經過急救處理，但如今仍在加護病房等待進一步治療。

根據《News1》報導，金水龍驚傳昏倒在YT拍攝現場，當下工作人員立刻聯絡救護車救援，所幸金水龍經過醫護人員的急救後恢復意識，但為了確保身體狀況，目前轉進加護病房接受更精密的檢查。

然而，所屬公司相關人士也透露金水龍現況，表示由家屬在醫院陪伴照顧，未來會專注於後續治療，公司則強調會全力協助藝人康復，消息曝光之後，讓大批粉絲擔憂，不少人也希望金水龍能夠盡快恢復健康。

金水龍目前仍在加護病房。（圖／翻攝自金水龍IG＠soo_dragon1）

