男星拍攝一半突昏倒！急做CPR搶救 「轉往加護病房」現況曝光
娛樂中心／蔡佩伶報導
韓國男星金水龍是知名的搞笑藝人，憑藉幽默性格受到許多粉絲喜愛，豈料，近日卻傳出在錄製YouTube節目時昏倒，雖然經過急救處理，但如今仍在加護病房等待進一步治療。
根據《News1》報導，金水龍驚傳昏倒在YT拍攝現場，當下工作人員立刻聯絡救護車救援，所幸金水龍經過醫護人員的急救後恢復意識，但為了確保身體狀況，目前轉進加護病房接受更精密的檢查。
然而，所屬公司相關人士也透露金水龍現況，表示由家屬在醫院陪伴照顧，未來會專注於後續治療，公司則強調會全力協助藝人康復，消息曝光之後，讓大批粉絲擔憂，不少人也希望金水龍能夠盡快恢復健康。
更多三立新聞網報導
范瑋琪在中國得獎了！出道25年發聲：謝謝杭州 網一面倒狂刷「4字」
陸樂團主唱「遭電動座椅擠壓胸腔」離奇慘死 他：黑幕恐不輸于朦朧
爆逼員工X館嫂、拍不雅照！館長痛批他「覺得委屈還復職」：要騙誰
蔡瑞雪浴室「15秒晃動片」流出！蕾絲上衣露小蠻腰 激辣畫面網看傻
其他人也在看
紀卜心「拍影片打翻食物」遭轟浪費 反嗆網友：你看電視劇會這樣問？
紀卜心在影片中刻意扮演一位「常手滑」的吃貨角色，製造飲料灑落、食物掉地等橋段，藉此突顯地板材質的耐污與實用性。這支影片原意是配合地板業配呈現實際應用情境，卻引來網友留言質疑她為了廣告效果而浪費食物。對此，紀卜心親自回應爭議，透過社群回覆網友留言表示：「妳...CTWANT ・ 3 天前
向佐在美國出手過猛！弟遭吐痰羞辱「他一拳打斷對方手」 向太親曝始末
向太陳嵐近日在社群上發出影片，並在影片中回憶兩個兒子童年的往事，談到向佐、向佑小時候曾一起到美國參加夏令營。她透露，當年兩人遇上嚴重的種族歧視事件，向佑竟遭外國孩子當面朝頭上吐痰羞辱。眼見弟弟受委屈，年紀還小的向佐瞬間怒火攻心，與對方爆發衝突，最後甚至把對方的手打到骨折。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
孕婦不能吃薑母鴨、羊肉爐？醫警告「這成分」害胎兒：沒有任何安全劑量
隨著冬季即將到來，天氣慢慢降溫，許多民眾也開始邁入享用火鍋、羊肉爐、薑母鴨的行列，但也有民眾好奇，孕婦到底可不可以吃薑母鴨和羊肉爐。對此，婦產科醫師蘇怡寧直言，這類禁忌並不是羊肉、鴨肉或是薑的問題，真正的關鍵其實是這些料理裡的「酒精」。鏡報 ・ 2 小時前
美駐日大使諷薛劍「像沒訓練好的狗」謝長廷：諷刺貼切但恐冒犯狗
[Newtalk新聞] 中國持續加劇對台軍事威脅之際，美中日關係因「台灣有事」議題持續升溫，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日在社群平台X（前推特）發文譏諷，威脅要「斬首」的中國駐大阪總領事薛劍「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」，並感謝中方不理性的言行「大力鞏固了美日聯盟」，總統府資政謝長廷對此直呼「美國式幽默！」直指諷刺貼切。 謝長廷Po文寫道，葛拉斯就任時間不長，但他的美式幽默常常成為新聞話題。最近日本首相高市早苗在國會「台灣有事即日本有事」的相關發言引起中國強烈抗議，薛劍並在X貼上「斬首」的暴力性文字，中日關係緊張時，葛拉斯卻發了感謝文嘲諷說：「就像聖誕節提前到來了」、「感謝中方人士不理性的言行大力鞏固了美日聯盟」， 謝長廷進一步指出：「針對薛劍的攻擊性言論，一般都是以『戰狼外交』形容其好鬥，葛拉斯卻在幾個月前就點出：『與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗』。這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑！不過，愛狗人士也許會認為是冒犯了狗！」 高市早苗7日在日本眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行新頭殼 ・ 2 小時前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
26歲慣犯網紅硬闖紅毯撲抱亞莉安娜 新加坡政府出手下場曝
好萊塢電影《魔法壞女巫：第二部》日前在新加坡聖淘沙舉辦盛大的亞太首映會，紅毯上卻發生驚險插曲。一名澳洲網紅「Pyjamamann」突然衝破護欄，一把摟住女主角亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande），讓她受到驚嚇。該名網紅已於13日在當地被逮捕，並於14日被新加坡法院以「公共滋擾罪」起訴。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
日本網紅逛九份老街！嘆「就是在山坡上的商店而已」 台灣人反應曝
台灣每年都有許多來自國外的觀光客，其中又以日本、南韓、東南亞等國的遊客居多，其中「九份」更是許多外國遊客來台灣必去的景點之一，然而近日就有日本遊客拜訪九份後，直言「就一些商店在山坡上而已」，引發台灣網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
史上最年輕！易烊千璽24歲創紀錄 奪金雞獎首位00後影帝
中國新世代演員易烊千璽，憑藉電影《小小的我》中演繹腦麻少年，細膩而具感染力的演出、精湛絕倫的表演，榮獲中國金雞獎最佳男主角，同時也創紀錄，成為金雞獎最年輕影帝。易烊千璽打破2004年由劉燁創下的26歲最年輕影帝紀錄，成為金雞獎史上最年輕的「00後影帝」（00後泛指在2000年至2009年間出生的人）自由時報 ・ 1 天前
台中龍井圖書館有民眾遭眼鏡蛇咬傷 (圖)
台中龍井圖書館16日有民眾正要離開時，右腳背一陣痛，發現遭蛇吻，緊急送醫，相關單位後續在館內捕獲一條30公分眼鏡蛇。中央社 ・ 18 小時前
台中龍井圖書館眼鏡蛇出沒 專業人員出動捕捉 (圖)
台中市龍井區龍井圖書館16日發生婦人遭蛇咬傷事件，農業局表示，獲報後立刻指派專業廠商到場處置，在館內捕獲30公分長的眼鏡蛇。中央社 ・ 15 小時前
上山打獵以為擊中熊竟「假死」 日本群馬男反被攻擊臉部重傷
日本今年熊襲事件激增，人心惶惶。群馬縣有男子與同伴15日上山打獵，疑被熊以「假死」攻擊，一度失去意識，所幸撿回一命。北海道則有重達400公斤的棕熊推倒捕熊箱籠，駭人瞬間被攝影機紀錄下來。太報 ・ 1 天前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 20 小時前
震撼片讓家寧一家4人被起訴！Andy老師首獲走鐘獎自曝「還沒回本」 完整得獎名單一次看
YouTuber界年度盛事、第7屆走鐘獎獎昨（15日）在台北登場，前「眾量級」成員Andy老師在和前女友、前搭檔家寧拆夥鬧翻後自立門戶，新頻道立刻飆出200萬訂閱，這也是他拍YouTube影片10年第二個200萬訂閱的頻道，讓他獲頒本屆「年度個人創作者獎」。他發表感言透露，他花很多錢在做影片，現在還沒回本，有感媽媽告訴他「做人要守本分、懂得感恩、不要害別人」，他會繼續實踐，並感謝一路以來的貴人相助。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
向太宣布改遺囑！破億家產不給兒子曝原因：沒人有資格躺平
66歲香港影視製片向太（陳嵐）與老公向華強育有2個兒子，其中大兒子向佐與兒媳郭碧婷擁有一對兒女，向太對媳婦、孫子女的疼愛也有目共睹。而擁有破億家產的她，日前突然宣布考慮修改遺囑，表示想把資產留給第3代，更霸氣喊：「沒有人有資格躺平。」中時新聞網 ・ 1 天前
滯留太平間25天 謝侑芯遺體今火化骨灰將送回台灣
（中央社記者李宗憲曼谷16日專電）台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，遺體被送往吉隆坡中央醫院太平間剖驗。大馬媒體報導，謝侑芯遺體在醫院滯留25天後，今天獲准領出並進行火化儀式，骨灰將送回台灣。中央社 ・ 19 小時前
葛兆恩砸百萬存款創短劇平台
葛兆恩（寶弟）、紀成澔（Nelson）15日出席BL直式影集《黑白原來是真的》慶功活動，2人二搭合作火花滿滿，劇中吻、床戲都大突破。寶弟剛過28歲生日，他斜槓事業多元，新創立短劇平台，受訪時拿出手機、秀出成果直呼：「所有存款都在裡面。一開始大家都說我瘋了，說要辦演唱會、做直式短劇、做平台，最後真的都完成了。」中時新聞網 ・ 1 天前
台中龍井圖書館婦人遭蛇吻 已撒石灰防蛇入館
（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市龍井圖書館今天有婦人遭眼鏡蛇咬傷，後在館內捕獲30公分長的眼鏡蛇。台中市政府說，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種眼鏡蛇，巡查館內外情況並撒布石灰，預防蛇類入館。中央社 ・ 15 小時前
金馬影展「寶島」宣傳活動 妻夫木聰出席（1） (圖)
金馬影展電影「寶島」宣傳活動16日中午於台北信義威秀中庭舉辦，日籍男星妻夫木聰（圖）出席與現場粉絲朋友揮手致意。中央社 ・ 20 小時前
金馬影展「寶島」宣傳活動 大友啟史出席 (圖)
金馬影展電影「寶島」宣傳活動16日中午於台北信義威秀中庭舉辦，導演大友啟史（圖）出席介紹電影的背景故事。中央社 ・ 20 小時前
偷情影片外流！游詩璟被逼到崩潰反擊了 預告：會愈來愈瘋
游詩璟在三立八點檔《百味人生》飾演「李嘉嘉」，原本介入別人婚姻成為小三，後來遇上真愛韓宜邦決心重新做人，卻因過去污點遭到重重攻擊，甚至在公開場合被播放偷情影片，讓她顏面丟失，面對接踵而來的傷害，她忍無可忍，被逼至失控邊緣，逐漸走向黑化、展開復仇之路。游詩璟真摯、爆發力十足的演技獲觀眾肯定，不少女性觀眾更留言心疼：「嘉嘉真的太可憐了！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前