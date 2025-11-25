男星拒演「完美深情男」！首度突破形象演出 導演大讚：這才是我要的
記者王培驊／台北報導
《換乘真愛》卡倫透納不滿完美人設求解放 終極愛情選擇引熱議
強勢入選多倫多、芝加哥等國際影展，並獲得爛番茄100%新鮮度的話題奇幻愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），即將在本週五（11/28）於台灣浪漫獻映。本片描繪跨越生死的奇幻三角戀，由曾演出《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）的卡倫透納（Callum Turner），詮釋真摯守候女主角67年的第一任丈夫，癡情又帥氣的人設堪稱「完美」，但不論戲裡戲外的他，都對此頗有微詞，期望從英俊形象解放，而他最終的突破性演出，也令導演大衛弗萊恩（David Freyne）驚豔直呼：「這就是我要的！」
由於本片女主角深陷「永恆」的終極愛情二選一，一邊是等待她一輩子的人，一邊是陪伴她一輩子的人，雖然劇組對結局一直都有答案，但仍堅守讓觀眾感到「兩難」的理念，意想不到的鋪陳與轉折，引發觀眾在觀影後的熱烈討論！也因此，台灣發行商特別選在昨晚（11/24）舉辦「女性限定」的免費搶先看活動，送上特製明信片邀請觀眾票選「片中最想共度永恆的伴侶」，而顛覆想像、笑淚交織的動人故事，也讓觀眾淚灑影廳、好評盛讚！
卡倫透納演完美深情男竟不滿？！ 突破演出導演讚：這就是我要的
在《換乘真愛》與伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）和麥爾斯泰勒（Miles Teller）共譜浪漫奇幻三角戀的卡倫透納，在片中詮釋於韓戰中陣亡，並在過世後真摯守候妻子67年的第一任丈夫「路克」。擁有老派電影男主角的氣質與帥氣外貌，加上癡情苦候的心意，讓角色在片中堪稱「完美深情男」。
然而不論是片中的路克，或是片外的他，都對「完美」兩字頗有微詞，並表示：「如果你只被外表定義，那根本無法代表你真正是誰。我角色的最終核心是獲得解放，要從他自己、從他想呈現給世界的那種英俊偶像形象中被解放。」而他的最終表演也令導演大衛弗萊恩驚豔盛讚：「他突破了俊朗的外表，展現出長久停滯在時間中男人的不安；錯誤的演繹，可能導致只是個帥氣角色，但他讓角色擁有了深度。」更直呼：「這就是我要的！」
《換乘真愛》兩難結局引熱議 片商邀女性觀眾票選「永恆伴侶」
深陷「永恆」終極二選一的《換乘真愛》，早在創作初期，導演大衛弗萊恩與編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）便已決定好女主角的最終選擇，但他們堅守「結局必須讓觀眾感到兩難」這個理念，並表示：「從一開始，我們就不希望這個決定變成『顯而易見』的選項。兩個男人都很好，而我們要確保觀眾都能感受到那樣的『兩難』，也明白這不是只有兩個選項的世界。」因此他們花費大量時間與心血撰寫劇本，派翠克康南恩也分享：「我們嘗試多種路徑，讓每個轉折都能自然合理，讓觀眾在不同時刻為不同角色加油，而抵達期盼的終點時，觀眾會熱烈討論，這就是電影最有趣的地方！」
值得一提的是，台灣片商也於昨晚（11/24）舉辦「女性限定」免費搶先看活動，活動一公開就收到如雪片般飛來的踴躍報名，人數多到讓片商甚至加開場次以因應人潮，更在現場送上特製明信片，邀請觀眾票選「最想共度永恆的伴侶」。至於本場觀眾的終極選擇結果，將於下週一（12/1）晚間於片商的官方社群公布！而本片顛覆想像、笑淚交織的動人故事，也引爆觀眾淚腺，紛紛好評盛讚：「以為是套路，但後座力超強大！」「又哭又笑，非常喜歡！」「完全意想不到！」「今年最喜歡的電影，想二刷！」
這部顛覆愛情喜劇套路，打造令人屏息華麗視覺饗宴，並一舉拿下爛番茄100%滿分新鮮度，強勢入選多倫多、芝加哥等國際影展的最新話題愛情喜劇《換乘真愛》，即將在本週五（11/28）於台灣浪漫獻映。本片劇情描述瓊安（伊莉莎白歐森飾演）與賴瑞（麥爾斯泰勒飾演）結縭60年，過著平凡卻充滿默契的婚姻生活。不過一場突如其來的意外，讓賴瑞離開人世，醒來卻發現自己重回年輕時的模樣，置身在一個名叫「靈魂轉運站」的奇幻世界——在這裡，每個靈魂都必須在七天之內，選擇自己將在哪個「永恆」中繼續存在。
正當賴瑞猶豫之際，罹癌多年的瓊安也走到了生命盡頭。當她步入轉運站，與年輕樣貌的賴瑞重逢，原以為是命運賜予的奇蹟，卻在下一刻，瓊安見到自己在韓戰中陣亡的第一任丈夫路克（卡倫透納飾演），而路克離世後，便在轉運站癡情苦等瓊安67年，只為與她再續前緣。在這個連結無數靈魂的永恆轉運站裡，瓊安必須面對人生中最艱難的選擇：是與陪她走過一生、歷盡風雨的伴侶再續溫柔歲月？還是重回那段被時間凍結的初戀，重新擁抱年少時那份純粹的悸動？她必須做出選擇，決定自己的永恆。
更多三立新聞網報導
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
《魔法壞女巫》票房破紀錄！「百老匯改編」最強開局 亞莉安娜聲量爆棚
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
《航海王》第3季開拍！草帽團回歸南非 「陣容再升級」全新角色曝光
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
施柏宇被爆拍戲消失⋯被抓包跟女友約會 劇組代經紀人回應
施柏宇25日被爆出，拍戲拍到一半消失，還以養傷的理由請假，結果被撞見跟女友去約會。對此經紀人統一透過劇組回應，「施柏宇先生自籌備開始認真專業，也爲角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
81歲歸亞蕾返台拍片傳「開5.5萬徵醫護助理」 親回應：是誤會
由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》，25日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。電影找來影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳合演，歸亞蕾笑稱現在電影主角也進到超高齡社會，「現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感
陳曉與陳妍希今年2月宣布離婚，陳妍希恢單後被指越來越漂亮，陳曉近日出席新戲《大生意人》開播記者會，卻被發現憔悴許多，甚至暴瘦到雙頰凹陷，引發網友討論。鏡報 ・ 2 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 1 天前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 7 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 9 小時前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 4 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
吳慷仁邁入43歲悄回台灣 曬「女友視角照」慶生吐心中第一順位
男星吳慷仁精湛的演技曾榮獲金鐘、金馬等多項大獎的肯定，而他自去年（2024）簽約中國經紀公司後，便將事業重心移往當地，一舉一動都受到關注。昨（24日）吳慷仁迎來43歲生日，他也曬出女友視角畫面，鬆吐真實心聲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前