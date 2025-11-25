男星拒演「完美深情男」！首度突破形象演出 導演大讚：這才是我要的

記者王培驊／台北報導

伊莉莎白歐森（左）在片中周旋於麥爾斯泰勒（中）和卡倫透納（右）之間。（圖／采昌國際多媒體提供）

《換乘真愛》卡倫透納不滿完美人設求解放 終極愛情選擇引熱議

強勢入選多倫多、芝加哥等國際影展，並獲得爛番茄100%新鮮度的話題奇幻愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），即將在本週五（11/28）於台灣浪漫獻映。本片描繪跨越生死的奇幻三角戀，由曾演出《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）的卡倫透納（Callum Turner），詮釋真摯守候女主角67年的第一任丈夫，癡情又帥氣的人設堪稱「完美」，但不論戲裡戲外的他，都對此頗有微詞，期望從英俊形象解放，而他最終的突破性演出，也令導演大衛弗萊恩（David Freyne）驚豔直呼：「這就是我要的！」

卡倫透納在片中飾演深情又完美的男人，但他本人想跳脫完美人設尋求解放。（圖／采昌國際多媒體提供）

由於本片女主角深陷「永恆」的終極愛情二選一，一邊是等待她一輩子的人，一邊是陪伴她一輩子的人，雖然劇組對結局一直都有答案，但仍堅守讓觀眾感到「兩難」的理念，意想不到的鋪陳與轉折，引發觀眾在觀影後的熱烈討論！也因此，台灣發行商特別選在昨晚（11/24）舉辦「女性限定」的免費搶先看活動，送上特製明信片邀請觀眾票選「片中最想共度永恆的伴侶」，而顛覆想像、笑淚交織的動人故事，也讓觀眾淚灑影廳、好評盛讚！

卡倫透納演完美深情男竟不滿？！ 突破演出導演讚：這就是我要的

在《換乘真愛》與伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）和麥爾斯泰勒（Miles Teller）共譜浪漫奇幻三角戀的卡倫透納，在片中詮釋於韓戰中陣亡，並在過世後真摯守候妻子67年的第一任丈夫「路克」。擁有老派電影男主角的氣質與帥氣外貌，加上癡情苦候的心意，讓角色在片中堪稱「完美深情男」。

伊莉莎白歐森（右）大讚卡倫透納（左）魅力滿載。（圖／采昌國際多媒體提供）

然而不論是片中的路克，或是片外的他，都對「完美」兩字頗有微詞，並表示：「如果你只被外表定義，那根本無法代表你真正是誰。我角色的最終核心是獲得解放，要從他自己、從他想呈現給世界的那種英俊偶像形象中被解放。」而他的最終表演也令導演大衛弗萊恩驚豔盛讚：「他突破了俊朗的外表，展現出長久停滯在時間中男人的不安；錯誤的演繹，可能導致只是個帥氣角色，但他讓角色擁有了深度。」更直呼：「這就是我要的！」

《換乘真愛》兩難結局引熱議 片商邀女性觀眾票選「永恆伴侶」

深陷「永恆」終極二選一的《換乘真愛》，早在創作初期，導演大衛弗萊恩與編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）便已決定好女主角的最終選擇，但他們堅守「結局必須讓觀眾感到兩難」這個理念，並表示：「從一開始，我們就不希望這個決定變成『顯而易見』的選項。兩個男人都很好，而我們要確保觀眾都能感受到那樣的『兩難』，也明白這不是只有兩個選項的世界。」因此他們花費大量時間與心血撰寫劇本，派翠克康南恩也分享：「我們嘗試多種路徑，讓每個轉折都能自然合理，讓觀眾在不同時刻為不同角色加油，而抵達期盼的終點時，觀眾會熱烈討論，這就是電影最有趣的地方！」

值得一提的是，台灣片商也於昨晚（11/24）舉辦「女性限定」免費搶先看活動，活動一公開就收到如雪片般飛來的踴躍報名，人數多到讓片商甚至加開場次以因應人潮，更在現場送上特製明信片，邀請觀眾票選「最想共度永恆的伴侶」。至於本場觀眾的終極選擇結果，將於下週一（12/1）晚間於片商的官方社群公布！而本片顛覆想像、笑淚交織的動人故事，也引爆觀眾淚腺，紛紛好評盛讚：「以為是套路，但後座力超強大！」「又哭又笑，非常喜歡！」「完全意想不到！」「今年最喜歡的電影，想二刷！」

這部顛覆愛情喜劇套路，打造令人屏息華麗視覺饗宴，並一舉拿下爛番茄100%滿分新鮮度，強勢入選多倫多、芝加哥等國際影展的最新話題愛情喜劇《換乘真愛》，即將在本週五（11/28）於台灣浪漫獻映。本片劇情描述瓊安（伊莉莎白歐森飾演）與賴瑞（麥爾斯泰勒飾演）結縭60年，過著平凡卻充滿默契的婚姻生活。不過一場突如其來的意外，讓賴瑞離開人世，醒來卻發現自己重回年輕時的模樣，置身在一個名叫「靈魂轉運站」的奇幻世界——在這裡，每個靈魂都必須在七天之內，選擇自己將在哪個「永恆」中繼續存在。

正當賴瑞猶豫之際，罹癌多年的瓊安也走到了生命盡頭。當她步入轉運站，與年輕樣貌的賴瑞重逢，原以為是命運賜予的奇蹟，卻在下一刻，瓊安見到自己在韓戰中陣亡的第一任丈夫路克（卡倫透納飾演），而路克離世後，便在轉運站癡情苦等瓊安67年，只為與她再續前緣。在這個連結無數靈魂的永恆轉運站裡，瓊安必須面對人生中最艱難的選擇：是與陪她走過一生、歷盡風雨的伴侶再續溫柔歲月？還是重回那段被時間凍結的初戀，重新擁抱年少時那份純粹的悸動？她必須做出選擇，決定自己的永恆。

