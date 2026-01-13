男星挑戰家暴男角色超揪心！為找回演戲的「體感」 竟求老婆動手打他

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視娛樂節目《娛樂超skr》直擊8點檔《豆腐媽媽》的首映記者會現場，現場星光熠熠。其中「反派專業戶」吳鈴山此次在劇中挑戰飾演一名愛喝酒又會家暴老婆的「超級大渣男」，戲裡打人打得狠，但戲外他卻自曝為了找回演戲的「體感」，竟然在家求老婆「動手打他」，嚇壞不少工作人員。

吳鈴山首度到民視拍戲，這次突破形象挑戰「家暴渣男」角色，自曝為入戲還在家請老婆動手打他。（圖／民視提供）

吳鈴山在戲裡是個沈溺酒精、對妻子動粗的暴力男。他坦言，最初對這個角色有些排斥與忐忑，為了能精準詮釋那種暴戾的情緒，他在家請太太看著他練習，甚至要求太太「打他兩下」來尋找被擊打後的真實感覺。他感性表示，太太是他最強大的支柱，不斷給予鼓勵才讓他順利完成挑戰。

至於在劇中飾演吳鈴山兒子的郭忠祐，則呈現了另一種演技挑戰。他所飾演的角色因長期目睹家庭暴力，導致患有創傷後壓力症候群（PTSD），性格極度壓抑且沈默寡言。郭忠祐表示，這個角色話雖不多，但情緒極重，嚴重的社恐讓他演起來非常不容易，卻也演得非常過癮。他也特別感謝馮凱導演的信任，讓他感受到演戲越來越好玩。有趣的是，劇中他與飾演結巴角色的馬國畢有許多對手戲，一個話少、一個講話結巴，截然不同的節奏讓演員們都非常期待能撞擊出精彩的火花。







◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

