男星捐肝救父 3周「燒65萬醫療費」指數正常能出院

海產捐肝救父，孝心讓網友動容。(圖/IG@seafood_rock)

34歲男星海產（劉威廷）過去是節目《大學生了沒》固定班底，具有音樂才華，出道後經常作客各大節目。本月初，他捐肝臟給父親，熬過排斥反應，爸爸的指數終於恢復正常，能夠出院。

海產11月3日表示，無論做什麼事，爸爸幾乎都支持；這次爸爸生病，海產決定捐出肝臟，延續爸爸的壽命。海產表示，和弟弟都有成功配對，搶著要捐肝給爸爸；但海產說自己的身形比較適合，霸氣地喊話：「平常什麼事我都可以讓，這次不讓了！交給哥哥來！」他勇敢地在4日接受手術，順利將肝臟捐給爸爸。

時隔1日，海產透過社群報平安：「謝謝大家幫我們祝福鼓勵，我跟爸爸都轉一般病房修復了。」他到病房探視爸爸，看到對方緩緩地按著電動病床坐起身，臉頰紅潤，笑著說：「很痛吧，謝謝你餒！」讓海產成就感滿滿。

經過數日的修養，海產11日宣布出院，談及術後的狀況，坦言：「傷口滿大，但滿光榮、驕傲的」，不過從不睡午覺的他，某次出外景吃過中飯，直接不省人事。至於爸爸，海產4天前透露，經過抽血檢驗，爸爸的身體仍持續排斥新肝臟，所以暫時無法出院。

直到20日，海產歡喜宣布爸爸的指數終於恢復正常，21日能夠出院，「雖然他的飲食被限制比我多很多，但是能在家中餐桌上好好吃一頓飯，這件事情太期待了。」海產也提到爸爸住院3周，加上他動了捐肝手術，醫療總金額約65萬。隨著近日氣溫轉涼，海產呼籲大家保重身體，「平安健康真的太太太太重要了！」

