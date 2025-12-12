男星捲入「無照打針阿姨」風波！粉絲「聯合聲明」逼回應 全文曝光

記者陳宣如／綜合報導

南韓綜藝圈近日因朴娜勑遭前經紀人爆料而引發「無照打針阿姨」事件持續延燒，原本焦點集中在朴娜勑身上，卻意外波及到SHINee成員Key。事件中的「打針阿姨」李姓女子自稱與Key認識十餘年，並在社群平台公開曾在Key住所拍攝的照片，引起外界對兩人關係的質疑。針對此事，《我獨自生活》部分粉絲罕見以聯合名義發布聲明，呼籲Key對相關報導與爭議作出說明。

韓國男團SHINee成員Key被捲入朴娜勑非法醫療爭議中。（圖／翻攝自IG @bumkeyk）

聲明中指出，Key長期固定出演MBC綜藝節目《我獨自生活》，節目中曾公開家庭、生活方式、家人與寵物的日常，並強調對同事及後輩的態度與責任感。聲明表示，正因為這些言行，許多觀眾認為Key是一位認真對待工作的藝人，也相信他是一位懂得言行責任的出道18年偶像。然而，粉絲指出，近期圍繞Key的報導與爭議，加上他與所屬公司SM娛樂的沈默，使節目中展現的價值觀和責任感，與現實情況出現落差。部分觀眾表示，這種落差讓他們對Key過去在節目中建立的「負責任」形象產生困惑。

Key被無照打針阿姨李某自稱彼此熟識10年以上，引發外界質疑。（圖／翻攝自IG @bumkeyk）

聲明也提到，Key將擔任今年MBC《演藝大賞》的主持人之一，而該典禮被視為年度綜藝成果的重要象徵。粉絲表示，在爭議尚未釐清前登上典禮舞台，可能造成觀眾與節目間的心理落差，也可能引發負面討論。他們希望Key能親自針對與李姓女子的關係、近期報導及事件本身說明立場，並解釋過去在節目中展現的真誠態度和職業操守，如何與當前情況連結。

聲明最後強調，粉絲並非以責備心態提出訴求，而是希望Key能以成熟、言行一致的方式回應爭議，不讓多年累積的努力與節目中展現的價值觀被誤解。粉絲也希望Key能在《演藝大賞》登場前，先向觀眾與支持者坦承立場，重新建立信任。

