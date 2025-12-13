男星捲醜聞復出失敗...突宣布「下海接客」 昔劈腿挨轟逼死星二代女友

娛樂中心／綜合報導

前山剛久突宣布下海接客。（圖／翻攝自IG）

日本知名女星松田聖子的愛女神田沙也加，在2021年疑似不堪前男友前山剛久劈腿、語言暴力，而選擇在飯店內輕生，事件爆發也讓前山剛久被封為「國民渣男」而葬送演藝之路，如今傳出他化名「真叶」，在六本木一間酒吧當男公關。

前山剛久日前在社群中曝光最新近況，透露在一間開幕一年的酒吧任職男公關，不過具體從事何種服務，並未詳細說明，前山剛久下海接客消息傳開後，不少網友也直呼「把人逼死過還敢站在大眾面前，真厲害」、「下海還滿適合他的啊，不要回演藝圈怎樣都好」。

事實上，神田沙也加墜樓後，關於輕生原因眾說紛紜，而據日媒報導，神田沙也加疑似留有遺書，內容提及到前山剛久劈腿的事情，震撼日本社會，前山剛久自此成為眾矢之的，後來於2020宣布退出演藝圈，不過沉寂一段時間的前山剛久，無預警在2024年宣布復出演舞台劇，再度惹來大眾的批評，不過後來舞台劇以「安全為由」宣布停演。

前山剛久去年曾一度宣布演舞台劇復出。（圖／翻攝自IG）

