男星接手亡父事業發揚！兼職4角圓夢《整人》 竟被大咖人生貴人「抓錯字」

郭唐佑將自己的故事改編成劇本開拍。國際運動健康整復協會提供

演員郭唐佑斜槓承接亡父整復事業，目前共有三家分店，但他仍不忘初衷堅持著自己的演員夢，他以出品人、製作人、編劇及演員的多重身份，拿自己的人生故事改編的戲劇《整人專家》，於1月正式開拍。

郭唐佑特別邀請整復人生中最重要的貴人郎祖筠來特別演出，形容：「郎姐在現場邊演，還邊幫我上課。」劇本剛出爐時，郎祖筠也對他直言：「你身為編劇，我盯著你的錯字。」

郭唐佑（左）請來郎祖筠演出。國際運動健康整復協會提供

請來舊識導演 也不忘照顧「新人」

郭唐佑並找來相識10多年的導演朱寵勳執導，他說：「之前就參與過朱導拍的很多喜劇短片，知道他處理喜劇的功力非常好，所以這一次特別邀請他來執導。」郭唐佑也不忘照顧新人，這次劇中還特別找了店裡真正的兩位老師曹育豪、陳顥偉出演，這兩位老師之前也曾是演員，於是扛起重擔演出主要角色。

