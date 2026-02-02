男星接手亡父事業開3分店！「身兼4職」開拍人生故事 幕後推手是她

記者宋亭誼／台北報導

演員郭唐佑斜槓承接亡父整復事業多年，在臺北、高雄共有三家分店，整復事業越做越大，不只許多圈內知名藝人、KOL都是常客，兩年前他更成立國際運動健康整復協會前進總統府做公益。雖然副業做得有聲有色，但他仍不忘初衷堅持著自己的演員夢，如今更跨足出品人、製作人、編劇及演員的多重身份，正式開拍由自己人生故事改編的戲劇《整人專家》。

郭唐佑整復事業越做越大。（圖／國際運動健康整復協會提供）

郭唐佑這次特別邀請整復人生中最重要的貴人郎祖筠特別演出，「剛開始要不是有郎姐就沒有現在的唐居整復。郎姐在現場邊演，還邊幫我上課，記得拿到劇本當下她就叫我過去，並說『你身為編劇，我盯著你的錯字。』」

導演則由和郭唐佑相識十多年的導演朱寵勳操刀，他表示：「之前就參與過朱導拍的很多喜劇短片，知道他處理喜劇的功力非常好所以這一次特別邀請他來執導整人專家。」劇中還特別找了兩位店裡真正的老師曹育豪、陳顥偉出演，扛起重擔演出主要角色。

郭唐佑找來郎祖筠助陣演出。（圖／國際運動健康整復協會提供）

郭唐佑表示，《整人專家》劇本構思多年，後來經過調整，改以全新的形式呈現給觀眾。整體風格走喜劇結合荒誕路線，他也提到，以「整復產業」為主題拍戲可說是首創，內容融入不少親身經歷，希望在帶來歡笑之餘，也讓觀眾看見演員們不同以往的表現，同時更認識整復這個行業的樣貌。

