男星接連翻車！小鐘「置身事外熱舞」被誇唯一清流

〔記者林欣穎／台北報導〕近日接連來有不少男星捲入負面風波，形象良好的修杰楷、坤達、書偉等人涉閃兵，王子更被粿粿老公范姜彥豐控介入婚姻，這幾天網友吃瓜吃不停，小鐘的熱舞影片卻殺出血路成為Threads上流量王，網友紛紛直呼：「清流就是出頭多！」

小鐘出道多年來鮮少爆出緋聞，也沒有什麼負面爭議出現，每年只要有男星人設崩壞，就會有網友討論起「演藝圈清流代表」，而小鐘幾乎穩坐名單常客。

昨小鐘在Threads曬出跳舞影片，背景還是煙火畫面，歌曲配舞步相當洗腦，網友們看到後都爆笑留言：「整個圈子亂成一鍋粥了，只有小鐘還在這裡大熱舞，超好笑」、「超級好笑，他很像那種班上有人吵架，然後還看到冷笑話大笑的那種人」、「還是小鐘最棒，單身狗永不塌房，Just Dance」、「唯一清流還得是我鐘哥」。

