男星揪虞書欣吃火鍋「熱到脫衣」 結實臂肌現形掀暴動
〔記者李紹綾／台北報導〕虞書欣、何與合作浪漫愛情劇《雙軌》CP感十足，劇迷不斷敲碗二搭。兩人日前在直播中提到，因拍戲培養好默契，未來有機會希望能再度搭檔，被問起想拍哪一種類型的作品，何與笑說：「一起拍個古裝好像不錯，如果有從現代穿越到古代的劇情就更好了。」
何與趁著虞書欣生日，兩人一起開直播吃火鍋，提起對彼此印象，何與認為虞書欣就像蝦滑，軟軟嫩嫩又白淨；虞書欣則稱他像凍豆腐，看起來是個硬漢，但熟了以後才發現他內心很柔軟，何與秒回：「所以我是軟漢？」逗笑全場。
為《雙軌》勤健身的何與，好身材維持至今，吃火鍋時他熱到脫掉外套，頻頻擦汗也露出精實雙臂，讓虞書欣忍不住說：「朝朝(角色名)，好久不見！對嘛！就是要把衣服脫掉才會像朝朝。」鼓勵他大方秀出肌肉。
虞書欣透露，合作之前看照片時，以為何與性格有點高冷，但讀本時他卻給了她超級溫暖的眼神，感覺還有點傻傻的，總是專注地看著每個說話的人，拍攝時總是不忘照顧身旁每個人，她說：「不管是戲裡或戲外，他都能接得住我，像是他知道我在瘦身，就會在我很餓很餓的時候，把牛排分我吃兩塊，或是送一些我喜歡的卡通人物周邊。」《雙軌》正於愛奇藝國際站熱播中。
