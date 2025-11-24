男星撞見乖乖牌女友深山「車震」 他怒：肉體借過？
東森綜合《小姐不熙娣》再度引爆愛情話題！由Sandy吳姍儒代班主持的最新一集中，節目以「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託？」為主題，邀來精神派與肉體派來賓正面交鋒。然而，最讓全場炸裂的，竟是張立東親口揭露自己「現場抓姦」的痛心往事——親眼目睹乖乖牌女友在深山與他人車震，驚悚程度讓眾人驚呼不斷！
張立東回憶，當時他還是上班族，女友向來是「報備型」乖乖牌，兩人感情看似穩定。有天他特地提早下班，準備給女友一個浪漫驚喜，提前到女友公司門口等她，還貼心打電話確認行程。然而女友卻回：「還要忙一陣子，無法下班。」
沒想到掛完電話的下一秒，他就親眼看到女友坐上一台比他車貴上三倍的黑色名車，讓他心中警鈴大作，立刻騎車尾隨。
一路追到遠離市區的深山停車場後，兩人卻一直沒有下車。眾人聽到這裡立刻緊張追問：「所以車裡在幹嘛？」張立東深吸一口氣說出殘酷答案：「就是在車震啊…心真的被撕裂。」
Sandy當場崩喊：「驚喜都變驚嚇了啦！」來賓也紛紛露出不可置信的表情，現場氣氛瞬間凝結。
藝人張立東回憶起遭女友劈腿往事，直言無法接受另一半出軌。圖／東森綜合台
本集不僅張立東的經歷震撼全場，「肉體派」代表劉伊心也拋出火藥味十足的觀點：「不管精神還是肉體出軌，最好都不要讓對方知道。」語出驚人立刻引爆所有人反擊，甚至有人大喊：「妳是在鼓勵出軌嗎？」
另一位肉體派宇珊則主張「性愛分離論」，直言若老公外遇她「可以接受」，但前提是不能說謊、要坦承面對問題。理性說法讓全場驚呆。精神派與肉體派的「戀愛底線大對決」讓錄影現場火花四射，話題度爆表。完整內容將於今（24日）晚間10點於 東森綜合台32頻道 播出。
