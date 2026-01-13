男星擁3女友被封「現代韋小寶」！突爆被男富商開價8位數包養

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港男星鄧兆尊出道超過30年，大多為演出綠葉角色，至於感情方面，鄧兆尊同時擁有3個女友，掀起不小的討論度，甚至被封為「現代韋小寶」。豈料，鄧兆尊日前現身節目時竟透露曾被男富商開價8位數包養，讓主持人震驚不已。

鄧兆尊雖然有三位女朋友，不過彼此間相處和睦，從未起過爭執，而在節目中，他被問到如何分辨對方是「虛榮」還是「真心」，鄧兆尊強調自己做事都是三思而後行，不避諱坦言的確曾有女星藉口說家裡東西壞了，希望請鄧兆尊來修理，雖然當時鄧兆尊感到疑惑，為何不找水電工或是其他男星，「為什麼要找我」。

後續，鄧兆尊如約到該位女星家中，豈料驚見對方穿蕾絲睡衣來應門，不過鄧兆尊表示當時他修理完就立刻離場，此外，鄧兆尊還談到娛樂圈包養傳聞，他語出驚人表示，有男富商找過仲介來跟他談包養三個月，開價1500萬港幣（約台幣6000萬），讓他直呼：「很重口味」。

鄧兆尊（中）透露曾被男富商開價包養。（圖／翻攝自YouTube）

