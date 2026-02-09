男星昔力挺愛妻度過不雅照風波 一張「機上合照」壓垮最後信任

謝霆鋒陪張柏芝度過不雅照風波，最後還是結束婚姻。（翻攝自謝霆鋒、張柏芝微博）

簡廷芮因身陷和王品澔曖昧風波，和老公的關係被親友視為處於冷凍期。即使檯面上雙方互相支持，但閒言閒語仍讓這段婚姻備受考驗，外界也不免將其處境，對照過往多起類似演藝圈案例。

像是孫興與林美貞，婚姻多年歷經外遇風波，多次分開又復合。林美貞曾選擇原諒，但感情始終難回穩定，反覆拉鋸多年後，兩人終於在2023年正式離婚，為這段消耗彼此的關係畫下句點。

孫興與林美貞經過多年分合和拉扯，最後仍選擇離婚。（本刊資料照、林美貞微博）

謝霆鋒與張柏芝則是在「不雅照事件」後，一度展現夫妻同心的姿態，不僅努力修補關係，甚至再生二胎力圖穩住家庭形象。然而婚後摩擦未見減少，加上女方與陳冠希的飛機上合照意外曝光，引爆男方怒火，兩人最終仍於2011年宣布離婚。

馬伊琍一度原諒文章的出軌，但最後不忍了。（翻攝自文章微博）

至於中國演藝圈的代表性案例，文章婚內被爆與姚笛偷情，形象重挫，妻子馬伊琍當時發文「且行且珍惜」，選擇原諒並對外力挺，成為話題焦點。但裂痕終究難以抹平，兩人於2019年宣布離婚，各自展開新生活。

