男星暴瘦15公斤！回歸8點檔 首度解鎖「有錢人」角色

三立8點台劇《百味人生》劇情又加入新角色，楚翔在休息一段時間後強勢回歸，再度加入演出，一登場就自帶故事線與話題度。他在劇中飾演「葉冠偉」，表面上是葉家長子、長孫，背後卻藏著驚人身世祕密，角色命運從一開始就註定不平靜。而楚翔這次歸隊拍戲，最開心的莫過於他的私下好哥們李睿紳，他表示，很替楚翔回來拍戲感到開心，也聽說他之前先去拍了電影，為了角色減肥、運動。

楚翔（右）回歸三立8點台劇《百味人生》。（圖／三立提供）

談到這次「轉型」，楚翔坦言，契機來自上一檔《願望》殺青後接到一部軍事題材作品，為了貼近1996年外島阿兵哥的形象，決定徹底改變自己，「那個年代的兵幾乎都是瘦又精壯型，加上是大螢幕作品，就算是小角色，也想對角色負責。」於是他展開近乎當兵等級的訓練生活，「真的有種『我到底為什麼要這樣折磨自己』的感覺，超痛苦。」但也正因如此，他成功瘦身約15公斤，體態徹底翻轉，對現在的自己，楚翔給出70分的評價。

而他這次在《百味人生》中首度解鎖「有錢人」角色，讓他自己都忍不住笑說：「終於演到有錢人了！」同時還加入許多過去沒嘗試過的角色元素，直呼是一大突破，請觀眾期待角色後續的轉變。被問到是否想擺脫過去較為霸氣、8+9的形象，楚翔直接拜託大家，「讓我脫離一下8+9啦！」他坦言現在的斯文氣質其實很習慣，體態調整後身體也更舒服，雖然有人覺得他瘦太多，但他認為，「在螢幕上其實是剛剛好。」至於會不會變得有點自戀，楚翔大方承認，現在確實比較常照鏡子，也會擔心自己是不是又胖回來，「以前是想吃就吃，現在會控制，為了角色，也為了身體更健康。」





