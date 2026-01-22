男星曝曾遭霸凌！被塗膠水、抽屜塞剩菜 出道後主謀竟求帶他進演藝圈

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

男星張雁名自模特而身分出道，之後跨足戲劇，累積許多影視作品。日前他發文表示，自己近期看到許多「校園霸凌」影片，這讓他不禁想起高中時期遭到霸凌的回憶，當時每天早上桌面都會被塗滿膠水，抽屜甚至堆著剩菜。而令他沒想到的是，在成名後，霸凌者竟然私訊自己，希望可以帶他進到演藝圈，讓他怒批對方：「厚顏無恥到這種地步。」

張雁名回憶自己高中遭到霸凌的經歷。（圖／翻攝自張雁名IG）

張雁名提到，在高中時期且距離聯考倒數的最後三個月，自己遭到了同儕霸凌，當時約一個月的時間，「每天早上去學校，桌上被塗滿膠水，抽屜裡倒滿吃剩的食物，書本被撕得稀巴爛，就這樣日復一日的循環著。」直到自己忍無可忍才在全班面前怒斥，「再用一次我絕對加倍奉還，我知道是誰用的。」接著他也將此事報告教官，學校也協助處理了，因此直到畢業都沒有再發生任何事，「但在我的心裡卻埋下了一層陰影，那時候的我只是深深覺得我是不是在學校不是個受歡迎的人，也不敢把這事情告訴父母，怕他們擔心。」

直到張雁名進到演藝圈，當年帶頭霸凌自己的同學突然私訊，「說希望能帶他一起進演藝圈。」這讓他相當震驚，雖然事隔多年，但對方竟可以若無其事地傳訊息給自己，讓他直呼：「厚顏無恥到這種地步。」張雁名表示，雖然對當年的事情已經釋懷，但現在有了孩子後，卻害怕孩子在未來求學路上，會不會也遇到類似的狀況，「他是不是也會跟當年的我一樣選擇不告訴父母，還是默默隱忍承受這一切？」因此他也時常與老婆討論，「我們做父母的該怎麼處理才是最好的呢？」

最後，張雁名希望各種霸凌的事件能越來越少，「因為你傷害的可能不是只有對方的身體，對他們的心裡各方面都會造成極大的影響。」同時他也期望學校在面對霸凌事件能夠更積極妥善處理，「讓每個孩子都能在求學過程中有個美好的回憶。」





◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

