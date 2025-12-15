男星曾被誤診為氣喘！自曝情緒壓力影響呼吸 最後才發現元兇竟是焦慮

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

靈魂沙發 SoulFa 2025年冬天正式推出第3張專輯《失望的山》，以10首作品記錄從校園踏入城市、在生活坡道上奔跑又停下的心情。日前更於女巫店舉辦「SoulFa靈魂沙發｜靈魂沙發發發發發三專了！不插電聊唱會」，以最赤裸的演出形式，把創作靈感及背後的故事、挫折與成長毫無保留地分享給觀眾。

靈魂沙發 SoulFa 2025年冬天正式推出第3張專輯《失望的山》。

現場以專輯同名單曲〈失望的山〉開場，主唱本山笑稱今天不是演唱會，而是「帶著樂器的大型群聊現場」，鼓勵觀眾隨時舉手提問，輕鬆的互動讓專輯概念更貼近聽眾。談起專輯概念與這首歌的靈感，他分享成長過程中被灌輸的謙虛、刻苦、忍耐、不製造紛爭等價值觀，如何在無形中堆成一座山，把情緒與恐懼壓在底下。

聊唱會上，團員也帶來多首作品背後鮮少被看見的故事。在分享〈So Sad〉時，本山談到自己長期習慣壓抑情緒、不敢表達真正的感受，甚至一旦講了，會內疚3到5天。他透露，自己長達多年的壓力甚至讓身體一度出現「呼吸不順」的症狀，還曾被醫生誤診氣喘，最後看了三個醫生才發現源頭竟是焦慮，本山笑說，從此不再讓自己內耗，「一件事如果我知道我講了你可能不開心，但我還是得講，因為我也要舒服。」他說現在至少內疚一天就結束，是成熟也是自我修復的一部分。

演出最後，靈魂沙發也帶來專輯中的多首作品，包括〈盪在空中〉與〈午夜宣言〉等曲目，帶著觀眾一起走過《失望的山》不同段落的情緒，並以〈荒唐的盡頭〉作為當晚的最後一首歌。昨晚專輯製作人鍾承洋和秦旭章 WiFi 也到場力挺，在台下和大家一起聽歌，享受這場輕鬆的分享，也希望《失望的山》成為能陪伴聽眾面對日常起伏的一張作品。





