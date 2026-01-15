男星服刑4年！曝光獄友「解決生理需求」真相：12人輪流

張峰議分享過往牢獄生活真實狀況。（圖／金室音樂提供）





歌手張峰議曾因吸毒、持槍等案入獄服刑4年，靠創作歌曲撐過低潮並推出首張專輯，他出獄後重啟人生，多了「更生人」的身分，他也分享服刑時該如何解決生理需求的方式，在空間有限的舍房當中，12名受刑人需要輪流到小角落「處理」自己。

根據《TVBS》報導，張峰議分享過去因誤入歧途入獄服刑的牢獄生活，他說自己是當幹部，加上主管對他不錯、也會吉他，因而被選入才藝工廠，趁著空閒時間學習創作、練吉他，更曾代表監獄去比賽。

被問到在服刑時該如何解決生理需求，張峰議害羞的說，12個大男人住在一間擁擠得小舍房裡面，唯一能夠有些微遮蔽的地方是馬桶角落，大家會很有默契的輪流去「處理」，自動別過視線，有人在「處理」的時候舍房也會很安靜，他無奈表示，在那種情況下其實難以自然排出。



