男星楊傑宇基隆撞死84歲嬤「畫面曝」！警證實：未禮讓行人

社會中心／基隆報導

曾演出《地獄里長》的男星楊傑宇，於2025年11月在基隆駕車時不慎撞上一名84歲老婦，傷者經送醫搶救9日後不治。近日家屬怒控楊傑宇只願賠償12萬且封鎖聯繫，質疑其在靈堂下跪是演戲。對此，楊傑宇澄清12萬是回應家屬詢問的「現有存款」而非賠償全額，並解釋妻子因聽到「報復」2字心生恐懼才封鎖，強調絕無卸責。基隆警方則證實，肇事原因為車輛未禮讓行人，而事故畫面也曝光。

警方調查，事故發生於2025年11月10日下午5時30分許，藝人楊傑宇駕駛自小客車行經基隆市孝二路與忠三路口時，疑因左轉未注意停讓，撞上一名綠燈行走於斑馬線上的84歲老婦。老婦頭部重創送醫，經搶救多日仍於11月19日宣告不治。基隆市警局交通隊指出，初步判定肇因為車輛未禮讓行人，相關責任歸屬目前正由司法相驗釐清中。

婦人經搶救多日仍於去年11月19日宣告不治。（圖／翻攝畫面）

死者家屬近日在社群平台Threads發文控訴，指責楊傑宇夫妻在肇事後雖到靈堂下跪痛哭，但隨後卻將家屬聯絡方式封鎖，並哭窮稱只有12萬元存款可賠償。家屬悲憤痛批：「誰要你的12萬？我給你24萬，把阿嬤還給我」，並質疑兩人在靈堂的表現全是「演技」，引發網路輿論譁然。

面對輿論延燒，楊傑宇打破沉默公開回應。他首先對死者致上最深歉意，針對最具爭議的「只賠12萬」，他解釋當時是家屬為了考量其經濟能力，詢問「存款有多少」，他才如實告知帳戶餘額，從頭到尾未說過只賠償此金額。他強調，強制險200萬元已先行理賠，後續正努力與保險公司協調第三人責任險，「該負的責任我一定負責」。

針對死者家屬控訴，楊傑宇回應了。（圖／翻攝自Threads）

至於妻子吳侑函封鎖家屬一事，楊傑宇坦承處理不當並致歉。但他解釋，是因為在溝通協調過程中，家屬曾提及「報復」字眼，導致妻子心理承受極大恐懼與壓力，在害怕之下才會選擇封鎖。

楊傑宇也還原事故當下，強調絕無酒駕，當時綠燈左轉上國道、儀表板時速不到10公里，因颱風前夕大雨視線不佳釀禍。事發後他立即叫救護車，且老婦起初表明想回家拒絕就醫，是他與醫護人員不斷勸說才順利送醫。

楊傑宇表示，老婦住院期間他每日關心病況並禱告，得知噩耗時內心也無法接受。他坦言無法原諒自己，並感激家屬在靈堂時未有責備，重申願意盡最大努力配合家屬需求，希望能撫平家屬傷痛，妥善處理後續賠償事宜。

