男星楊傑宇撞死老婦 家屬控僅願賠12萬、封鎖聯繫方式

曾演出奇幻愛情喜劇「地獄里長」以及電影「刻在你心底的名字」的男演員楊傑宇，去年底開車撞上正穿越斑馬線的婦人，導致對方送醫不治。死者家屬近期上網控訴，楊傑宇和太太吳侑函只願意賠償12萬，甚至還封鎖聯繫方式。對此楊傑宇澄清，12萬只是當時現有存款，後續有積極聯繫保險理賠。

楊傑宇去年11月10號在基隆忠三、孝二路口開車，疑似因為天色昏暗又下雨，導致視線不佳，撞上走在斑馬線上的84歲老婦人，送醫搶救9天仍宣告不治。

如今，肇事與被害雙方因為賠償問題，在網路上隔空開戰。死者家屬在社群發文，指控楊傑宇和吳侑函，演員夫妻檔撞死人後到靈堂下跪致意，全是演戲，後續更只願意賠償12萬元，態度不佳還直接封鎖聯繫。

演員楊傑宇和吳侑函被控撞死老婦人僅願賠12萬。圖／翻攝自Instagram@楊傑宇（資料畫面）

不過楊傑宇在貼文下方留言回應，澄清是因為被威脅報復，感到害怕才封鎖對方。他同時也駁斥並沒有只願賠12萬元，這金額只是當下現有存款，事件過後都有努力談保險賠償，絕對沒有卸責，強調該負的責任一定負責。

而基隆警忠二所所長徐紹文說明，當時違規人駕駛自小客車行經路口時，未注意停讓行人通過，致事故發生，責任及司法相驗均由基隆市警察局交通隊處理釐清中。

