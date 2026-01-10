男星正式告白陳美鳳！驚人結局曝光 認愛阿姨甜說：年齡只是一個數字

記者鄭尹翔／台北報導

DJ創作歌手 DAPUN大胖 近日話題不斷，不僅宣布暫別歌手生涯，更因新歌〈大姨好き〉大方公開自己的感情觀，直言「想跟阿姨交往」，還點名演藝圈「美魔女代表」陳美鳳是心目中的理想型，引發熱烈討論。

DAPUN大胖不排斥喜歡阿姨。（圖／胖曲製作工作室 提供）

出道四年來，DAPUN大胖接連與曹雅雯、宇宙人方Q、壞特、張伍、7Ling等金獎音樂人合作，在樂壇逐漸闖出名號。他於2025年最後一天推出全新專輯《The REAL PUN》，卻同時宣布這將是自己「暫別歌壇前的最後一張專輯」。DAPUN坦言，這幾年為了圓夢發片，幾乎燒光近八百萬積蓄，今年將返回美國重操舊業，但仍選擇把剩餘資金全數投入這張作品，為音樂生涯留下不留遺憾的代表作。

專輯主打歌〈大姨好き〉以日文「大好き」諧音發想，將「喜歡」巧妙轉化為「喜歡大姨」，搭配復古日系電子與 City Pop 曲風，幽默又洗腦。DAPUN大胖笑說，創作靈感其實來自自己多年感情空窗的自嘲，「朋友問我喜歡什麼類型，我都開玩笑說有錢的阿姨。」再加上網路流行語「阿姨我不想努力了」，以及自己為音樂燒光積蓄的現實感觸，才促成這首話題之作誕生。

談到MV靈感來源，DAPUN更毫不掩飾對「熟齡魅力」的欣賞，直言腦中第一個浮現的人選就是陳美鳳，「她怎麼可以一直這麼美，真的很厲害！」雖然因預算考量無法邀請陳美鳳演出，最終改由一位六十多歲、氣質出眾的阿姨模特兒擔任女主角，但拍攝過程仍讓DAPUN緊張到狂流手汗，笑稱對方太熱情，自己反而害羞。

被問到是否真的能接受與「阿姨」交往，DAPUN大胖則大方表示：「年齡真的只是數字，如果50+歲的阿姨像美鳳姐一樣美，又願意愛我，我哪有不答應的道理？」一番真心話也讓〈大姨好き〉從迷因玩笑，延伸成對愛情與現實的另類浪漫告白。

