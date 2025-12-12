男星毒品槍炮判刑入獄7年！悲曝恩師顏正國曾力挺 出獄重生返歌壇

記者鄭尹翔／台北報導

歷經人生低谷、曾入獄服刑的更生人張峰議，靠著音樂重新站起，被外界稱為「逆光重生的創作人」。他耗時 9 年完成首張全創作專輯《有故事的人》，12 日舉辦發片記者會時，他感性表示，這十首作品完整記錄自己從谷底走向重生的過程，「那些痛苦，如今都成了成長的印記。」而能走到今天，他最感謝的，就是已逝的恩師顏正國。

張峰議回憶，自己過去誤入歧途而入獄，人生一片黯淡。2020 年假釋出獄後，他四處投稿作品卻處處碰壁，直到收到顏正國的一句訊息：「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」這句話讓他形容是「黑暗人生中的一道光」。之後，他的創作不僅成為顏正國執導的微電影《卸妝》主題曲，2022 年電影《少年吔》的主題曲也採用他的作品，甚至在片中獲得一個角色。「國哥給了我最大的希望，是他願意相信我。」

張峰議推出新專輯舉辦記者會。（圖／金室音樂提供）

他透露，顏正國生前常叮嚀他「滿招損，謙受益」，要他好好往上爬。而如今國哥不在了，這句話也成為他持續創作的動力。「如果他來我的夢裡，我一定會先罵他！」張峰議帶著遺憾說，顏正國生病期間一直不願他探視，總說只是小問題，希望他安心做專輯，「我真的很相信他的話，現在回想很氣自己應該堅持去看他。」9 個月沒能見到顏正國最後一面，張峰議只能在國哥的告別式上，以歌聲送他最後一程。「我曾經答應他，專輯做好要親手給他……」說到這裡，他難掩悲傷。

《有故事的人》收錄十首他不同生命階段的心情，包括主打歌〈我選擇的路〉與自省作品〈就算可憐〉，以真誠筆法紀錄黑暗與重生。專輯由潘俊佳製作，找來金曲陣容郭人豪、彭丞吉、山地人等音樂人共同打造，如同一部真實人生的紀錄片。張峰議表示，這張專輯獻給所有曾在低潮中扶持他的人，「不管你現在還在，或是已經離開。」未來也將舉辦多場分享會與演出，盼用音樂與更多人交流。

